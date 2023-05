Tendenze e novità dal Salone del Mobile per i divani moderni

Massima componibilità per imbottiti personalizzabili

Le forme dei nuovi divani moderni si fanno più arrotondate , gli spigoli si smussano e i volumi si ampliano per aumentare sensibilmente il comfort della seduta e per rendere la convivialità e i momenti di relax ancor più piacevoli e spontanei. Un esempio evidente viene dalla fortunata serie di complementi Pierre , disegnati da Studio Contromano per Flou e che propone per ben due delle tre nuove forme di pouf recentemente presentati e dall’imbottitura generosa il divanetto abbinato contraddistinto proprio da uno schienale curvato, avvolgente e particolarmente morbido, che può essere rivestito a scelta sia con tessuto oppure in pelle completamente sfoderabile. Un prodotto dalla grande comodità e versatilità, disponibile nella duplice versione indoor e outdoor. Anche nei volumi aerei e nelle forme scultoree del sistema di divani Curve di Art Nova , sedute e schienali fluidi e armonici si fondono in intrecci di forme generose e sinuose capaci d fondersi con le geometrie architettoniche. Il prodotto permette una mutabilità unica ed è stato studiato con un design continuo, che prevede un oggetto monolitico, ma che può essere cambiato e spostato nelle forme con grande flessibilità, abbracciando il living space e rompendo un po’ con le classiche disposizione ortogonali. Le curvature vengono valorizzate anche dal divano Bumper di Zanotta : una morbida scultura costruita su tre livelli sovrapposti di comfort: base, seduta e schienale, posizionabile anche al centro della stanza. Il profilo curvo, accoglie e avvolge chi vi si abbandona in attimi di vero relax. Adatto sia per gli ambienti residenziali, che per il contract & retail.

Rivestimenti tessili e dettagli sartoriali

I colori di tendenza per i nuovi divani

I colori da prediligere nel 2023 per gli imbottiti saranno soprattutto quelli neutri, caratterizzati da una palette dominata da bianco, beige, grigio e tortora, da abbinare, gusto e ambiente permettendo, anche a tonalità più decise e vivaci, come le nuance del blu o del rosso, in primis le sfumature terracotta.



I nuovi divani Shaal di Arper, avvolgenti, modulari e confortevoli, ad esempio, sono capaci di ricreare l’ospitalità di casa ovunque, adattandosi ad ambienti diversi e sono proposti in una serie di colori non troppo accattivanti, ma che comunque non passano di certo inosservati e che si abbinano con disinvoltura a tutti i tipi di spazio, che siano questi di lavoro oppure domestici.



Il rivestimento del pannello esterno e delle cuscinature interne può essere inoltre configurato in coordinato o con materiali diversi, seguendo specifiche combinazioni studiate ah hoc. I cuscini, che completano la collezione, sono invece disponibili in due diversi formati e possono essere scelti del colore in tonalità o in contrasto.