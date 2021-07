La nostra guida all'acquisto della doccia da giardino

Quali sono le caratteristiche di una doccia da giardino

Una doccia da esterno per chi possiede un giardino o un terrazzo risulta essenziale durante i mesi estivi per fronteggiare le alte temperature. Sfruttata soprattutto in prossimità di giardini, piscine o spiagge , è un accessorio estremamente flessibile a seconda della necessità, dei materiali utilizzati e del design impiegato. La doccia da esterno permette di vivere al 100% lo spazio outdoor nel tempo libero ed è anche uno strumento pratico e funzionale, perché libera il corpo da sudore, creme solari o cloro. Esistono in commercio tantissime tipologie ma in generale possiamo trovare le seguenti caratteristiche:

Quanto costa una doccia da giardino?

Le docce da esterno solari

Un’ulteriore tipologia per le docce da esterno è la possibilità di averle anche solari, una caratteristica notevolmente apprezzata sul piano del risparmio energetico perché permette di sfruttare l’energia del sole per poter riscaldare l’acqua. Le docce solari infatti non prevedono il consumo di energia elettrica o altri allacci elettrici ma utilizzano solo il calore dei raggi del sole. Sono realizzate con materiali ecologici e sostenibili e possono avere una portata d’acqua riscaldata fino a quaranta litri. Il serbatoio dove si immagazzina l’acqua è rappresentato dalla colonna stessa con volume variabile appunto da 20, 30 o 40 oppure per i modelli più piccoli è posizionata all’esterno.

Una volta collocata nella miglior posizione per l’esposizione solare, la temperatura dell’acqua può raggiungere fino ai 60° gradi. Come nell’esempio proposto da Unopiù con il modello Solar Shower in resina con miscelatore, doccetta lavapiedi e piatto doccia in legno. L’immagazzinatore solare non necessita di manutenzione e ha un’elevata resistenza agli urti e a eventuale calcare. Unopiù ha realizzato queste docce in resina color grafite tinta in massa e alluminio, con brevetto registrato.