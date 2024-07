Tutto quello che c’è da sapere sulla domotica in casa

Che cos'è la domotica in casa

HomeTouch , touch screen per gestione funzioni MyHOME di BTicino , permette agli utenti di interagire in modo semplice e intuitivo l'illuminazione, le automazioni, gli scenari, l'antifurto e la regolazione della temperatura, senza dover passare da diverse interfacce. Tutto è accessibile da un'unica app, gestibile sia da smartphone che da tablet.

Con una smart home puoi controllare e comunicare con la tua casa anche quando sei fuori o in vacanza ; l'impianto è gestito da un unico server , collegato ad un' applicazione , accessibile da diversi di dispositivi, come computer , tablet e smartphone .

La domotica in casa è una tecnologia in costante evoluzione , nata con l'obiettivo di migliorare e rendere le abitazioni più intelligenti, efficienti e adattabili alle esigenze degli occupanti.

Quali vantaggi offre la domotica in casa

By-Mr Plus di Vimar è un sistema di automazione attraverso il quale è possibile controllare tutti gli spazi e le funzioni della casa da un unico punto, in modo semplice e intuitivo. Gli utenti possono utilizzare touch screen, smartphone e tablet, sfruttando l'app View per un'esperienza di controllo unificata e integrata.

La domotica offre strumenti preziosi per il monitoraggio e l' ottimizzazione dei consumi energetici ; grazie alle sue funzionalità, gli utenti possono comprendere dove si verificano gli sprechi e intervenire di conseguenza, riducendo l' impatto ambientale e i costi in bolletta.

La domotica in casa offre soluzioni wireless , cablate o ibride a seconda delle esigenze, questa versatilità può rivelarsi particolarmente vantaggiosa in caso di interventi di riqualificazione energetica, consentendo di realizzare impianti senza fili e quindi senza la necessità di eseguire lavori di muratura. Il sistema può essere ampliato in qualsiasi momento, permettendo di aggiungere dispositivi, integrare nuove tecnologie e creare scenari personalizzati.

Quali sono gli ambiti di applicazione della domotica in casa

Scopri in cosa consiste il Bonus Domotica

Se stai pensando di installare la domotica in casa, puoi beneficiare del Bonus Domotica, una misura introdotta dal governo che prevede una detrazione del 65% sulle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di automazione domestica.

Il massimale delle spese detraibili è fissato a 15.000 euro, che verranno suddivisi in 10 quote annuali di pari importo. Per poter accedere all'incentivo, dovrai attenerti a specifici adempimenti: l'impresa installatrice dovrà rilasciarti la documentazione che certifica l'intervento, inclusa un'asseverazione da parte di un tecnico abilitato.

Inoltre, dovrai trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, l'attestato di prestazione energetica (APE) e una scheda informativa relativa agli interventi realizzati. È importante sottolineare che i pagamenti per i lavori dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, riportando la causale del versamento, gli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero e la data della fattura.

Domotic 3.0 ti permette di gestire in modo semplice e intuitivo l'intero sistema domotico Came. Grazie a questa app, potrai immergerti nel mondo della tecnologia Came e creare lo scenario perfetto per la tua casa intelligente, con un semplice tocco sullo schermo del tuo dispositivo mobile.