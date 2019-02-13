Cosa sapere sull'antifurto per la casa

Antifurto per la casa: le funzioni intelligenti

La tecnologia ha introdotto nell'antifurto per la casa dei sensori capaci di distinguere tra un tentativo di scasso e un movimento accidentale come quello di un animale domestico, prevenendo falsi allarmi. È possibile impostare il numero di emergenza collegato con le forze dell'ordine. In caso di intrusione, la chiamata avviene automaticamente.



Un impianto antifurto smart invia notifiche push in tempo reale e flussi video HD direttamente sullo smartphone dell'utente. L'integrazione con protocolli specifici garantisce che la comunicazione tra i sensori e la centrale d'allarme sia protetta da tentativi di hacking e sabotaggi elettronici. I produttori italiani sono all'avanguardia in questo campo, offrendo soluzioni che uniscono design estetico e cybersicurezza rafforzata.



L'antifurto filare-radio BTicino è un impianto di sicurezza professionale. Le nuove centrali sono dotate di interfaccia Ethernet per l’integrazione con la domotica in casa. Le funzioni possono essere programmate on-line grazie alla web app dedicata.