Soluzioni architettoniche raffinate e moderne con le finestre in PVC Ravia PRO di WnD

Finestre oltre alla funzionalità: il loro ruolo nell’arredo di casa

Profili puliti e lineari per i serramenti in PVC Ravia PRO di WnD

Nell’arredamento i serramenti si sono conquistati un ruolo fondamentale, grazie ad un mix perfetto fra estetica, funzionalità e comfort. Grazie a un processo continuo di innovazione, sono infatti diventati veri e propri elementi di arredo, capaci di regalare carattere e identità nei progetti dell’abitare contemporaneo dalle forme e dai volumi minimali.

I serramenti si integrano perfettamente in questo contesto, grazie alle linee sottili che mettono in comunicazione armonica gli interni e gli esterni della casa. Un effetto di continuità valorizzato da un mood raffinato e dalle elevate prestazioni, che rendono l'abitazione non solo bella, ma anche efficiente in termini energetici, termici e acustici.

Ne è evidente esempio Ravia PRO, la finestra in PVC di WnD, che fa parte della linea omonima, dai profili puliti e lineari, elegante ed esclusiva. Una soluzione d’arredo per creare ambienti luminosi e armoniosi, che proteggono da rumore e inquinamento, rispettando l’ambiente.