Prezzi serramenti in PVC: guida per un acquisto consapevole

Prezzi serramenti in PVC bianco in massa

Ci teniamo a specificare che i prezzi dei serramenti in PVC che andiamo ad elencare rappresentano dei valori indicativi, che possono variare in funzione del prodotto scelto.

Una finestra con una sola anta battente/ribalta in PVC bianco, che misura mediamente 60 cm in larghezza con un'altezza di 140 cm, ha un costo che si aggira intorno ai 300 euro. Per un modello simile ma a doppia anta con larghezza tra i 120 e i 140 cm si spendono sui 600 euro.

Una porta-finestra a doppia anta con misure di 120x240 cm si colloca in una fascia di prezzo compresa tra gli 850 e i 900 euro.



Squareline è la finestra in PVC di Oknoplast, un prodotto di alta qualità con prestazioni tecniche eccezionali che potrai personalizzare in armonia con la tua abitazione.