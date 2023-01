Caratteristiche, vantaggi e prezzi dei moderni infissi in PVC

Redazione - 12 gennaio 2023

Perché acquistare gli infissi in PVC

Le motivazioni per cambiare le proprie finestre e portefinestre con infissi in PVC di nuova generazione possono essere diverse: c’è chi ha bisogno di dare una vita nuova alla propria casa, chi le cambia per puro gusto estetico e chi, invece, deve sostituire gli infissi vecchi che ormai hanno perso di efficienza.



La scelta degli infissi è molto importante, non solo perché questi ultimi contribuiscono alla struttura e al design della casa, ma perché agiscono positivamente sulla qualità della vita e migliorano notevolmente le prestazioni energetiche dell'abitazione. Un infisso di ultima generazione, infatti, è studiato per diminuire le dispersioni termiche e creare un ambiente confortevole e ben isolato, oltre che per durare nel tempo riducendo al minimo gli interventi di manutenzione. Un maggior isolamento termico permette di avere una casa più calda e accogliente d’inverno e ambienti più freschi e isolati d’estate. Questo si traduce in un significativo risparmio energetico sulle spese di riscaldamento e climatizzazione, che arriva fino al 60%. Gli infissi in PVC sono la soluzione ideale e maggiormente richiesta negli ultimi anni perché garantiscono tutto questo, coniugando in un unico prodotto design, funzionalità e tecnologia.

Le caratteristiche di finestre e portefinestre in PVC

Il PVC è un materiale termoisolante leggero e molto resistente, noto per la straordinaria longevità e per essere la soluzione con il miglior rapporto qualità-prezzo presente sul mercato. Con il passare del tempo altri materiali come il legno o l’alluminio tendono a perdere le proprie funzionalità e necessitano di frequenti e alle volte anche costose manutenzioni per ripristinare parte della propria efficienza. Scegliere una finestra in PVC significa fare un investimento per il futuro, non solo economico ma anche per la propria salute e per il proprio stile di vita. Il PVC oltre ad essere impermeabile e maggiormente duraturo, ha un’ottima adattabilità alle temperature esterne più estreme e questo gli consente di mantenersi meglio nel tempo, andando a tagliare drasticamente i costi di mantenimento.



Cambiare le proprie finestre e portefinestre con moderni serramenti in PVC pertanto significa: avere ambienti ben isolati, più caldi d’inverno e più freschi d’estate;

migliorare l’isolamento acustico della casa dai rumori esterni

evitare dispersioni di calore e avere un risparmio energetico fino al 60%

avere più luce, grazie a profili sottili e a vetri con la massima trasmissione luminosa

abbattere i costi di manutenzione grazie a materiali maggiormente duraturi

migliorare l’aspetto estetico e il comfort percepito dentro casa

Infissi a taglio termico

Gli infissi in PVC sono altamente performanti e, grazie alla presenza di un distanziatore realizzato in materiale termoplastico, detta canalina termica o Warm Edge, annullano il calore scambiato tra le lastre di vetro e migliorano le prestazioni dell’infisso in termini di trasmittanza termica. La canalina termica, inoltre, è riempita con dei sali appositi che hanno la funzione di assorbire l’eventuale umidità e di prevenire quel fastidioso effetto di condensa che tende a crearsi con gli sbalzi di temperatura tra interno ed esterno: anche questo elemento contribuisce alla maggiore durabilità del prodotto e a una prestazione ottimale della finestra.



Vi è poi la possibilità di scegliere tra doppio o triplo vetro: le camere che si vengono a creare in ambedue le soluzioni sono riempite con del gas (Kripton o Argon) che aumenta l’isolamento termico delle finestre. Il vetro triplo rispetto al doppio ha una camera in più e subisce un ulteriore trattamento di bassa emissività con il risultato di un isolamento termico ancora maggiore. Per questo è consigliato in quelle zone in cui ci sono temperature e inverni particolarmente rigidi.

Infissi effetto legno 100% Made in Italy

L’aspetto estetico gioca un ruolo fondamentale nella fase di scelta dell’infisso: selezionare il materiale e le colorazioni più vicino ai propri gusti e allo stile della propria casa aiuta a creare quell’idea di comfort e di armonia che il cliente cerca. Un infisso in legno per esempio possiede un fascino senza tempo e crea un senso di calore e familiarità di che altri materiali come l’alluminio difficilmente creano.



Gli infissi in PVC sono personalizzabili sia per forma che per dimensione. Grazie alle più innovative tecnologie di produzione è possibile farsi realizzare diverse forme, dalle più standard alle più atipiche (rotonde, triangolari, ovali o allungate), scegliendo quella che più si avvicina alle proprie esigenze. I profili poi possono essere stondati con linee più morbide oppure squadrati con bordi lineari. Infine, anche sulle colorazioni vi è ampia scelta, con una tavolozza colori composta da più di 50 tonalità. Tra queste sono presenti diverse soluzioni (es. frassino, noce, rovere) che ricreano l’effetto legno e uniscono la sua eleganza e il suo fascino senza tempo alle straordinarie qualità del PVC.

