Proteggi la tua casa con le inferriate di sicurezza

Inferriate di sicurezza: l'importanza di una perfetta verniciatura

Anche nel mondo delle inferriate di sicurezza è fondamentale evitare soluzioni di bassa qualità. L'aspetto che riguarda la verniciatura è a volte sottovalutato, ma è in realtà uno dei più importanti. Non ha solo un ruolo estetico, ma incide direttamente sulla resistenza nel tempo agli agenti atmosferici. I prodotti affidabili sono trattati con verniciatura a polvere ad alte temperature.



Ancora più attenzione va prestata se si vive in zone marine, dove la salsedine può compromettere rapidamente materiali non adeguatamente protetti. In questi casi è essenziale affidarsi a produttori seri, in grado di offrire una certa garanzia in questo senso. È vero che alcuni trattamenti specifici costano di più, ma sono un investimento sicuro.



Le grate blindate a scomparsa di Dual Block possono essere installate in abbinamento con la tapparella. All'interno del cassonetto si trova un meccanismo anti-sollevamento btrevettato. Sono certificate in classe 4.