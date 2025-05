Serratura di sicurezza per porta blindata: quale scegliere

Serratura a doppia mappa, come renderla più sicura

La serratura di sicurezza per porta blindata a doppia mappa è un dispositivo molto diffuso anche se soggetto al pericolo di effrazione. Risulta infatti vulnerabile al chavistello bulgaro, che ne decodifica la cifratura.

Se la possiedi potresti montare un apposito protettore sul suo foro esterno. In questo modo la porta verrà aperta solo con una chiave magnetica, impedendo l'accesso in altro modo alla serratura.

Le migliori aziende del settore hanno progettato sistemi di ultima generazione che bloccano l'azione del grimaldello bulgaro.



Lock Trap System di Dierre è un sistema brevettato che entra in funzione appena il grimaldello bulgaro viene inserito nella serratura, bloccandone l'apertura e quindi l'accesso diretto in casa.