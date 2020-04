La nostra guida per conoscere i prezzi delle serrature blindate

Redazione - 09 giugno 2015

In cosa consiste e quanto costa cambiare solo il cilindro

Dovete cambiare soltanto il cilindro europeo della vostra porta blindata? Non si tratta di un’operazione difficile. Bisogna aprire la porta, individuare la vite centrale di fissaggio della serratura e svitarla; se sulla porta, sotto la maniglia, c’è una placca, occorre svitare anche le relative viti. A questo punto, sarà possibile estrarre il cilindro.



Alcune porte sono dotate di un nottolino antisfilamento, eventualmente fate così: inserite la chiave e ruotatela leggermente, affinché il nottolino risulti allineato al corpo del cilindro, quindi tirate quest’ultimo verso di voi e vedrete che gradualmente riuscirete a sfilarlo.



Per inserire il nuovo cilindro, si procede a ritroso. Se ve la sentite di procedere da soli, naturalmente dovrete affrontare esclusivamente la spesa relativa all’acquisto del cilindro: un prodotto di qualità costa come minimo 400-500 euro. Se preferite rivolgervi a un professionista, mettete in conto un centinaio di euro in più.

Facciamo distinzione tra serratura e cilindro

Premessa necessaria: si tende a definire serratura tutto il blocco che permette di aprire e chiudere la porta blindata, ma in realtà ciò è esatto soltanto in riferimento alle ormai superate serrature a doppia mappa. Negli altri casi, invece, i sistemi di chiusura sono composti da due dispositivi differenti e complementari: la serratura, appunto, e il cilindro.



La prima è più voluminosa e si presenta come una sorta di scatola contenente i perni, che a loro volta sono inseriti nel telaio della porta; il cilindro è il cuore della serratura e permette di comandare quest’ultima tramite la chiave. Si tratta di una componente fondamentale: se un malintenzionato riesce a rimuoverlo, la porta può poi essere aperta con un qualsiasi cacciavite.



Alla luce di ciò, se la vostra porta è dotata di una serratura a doppia mappa (che però, lo ribadiamo, è diventata rara), non si può cambiare solo il cilindro.

Il prezzo dell’intera serratura

Una serratura intera, cioè tutto il blocco serratura+cilindro, ha un costo che varia a seconda della tipologia e di eventuali funzionalità aggiuntive. Per un modello a cilindro europeo di buona qualità possono bastare anche 300-400 euro, mentre un modello antibumping si arriva anche a 500-600 euro.



La cifra sale ulteriormente nel caso delle serrature digitali biometriche o con pin di accesso oppure con scansione della retina degli abitanti della casa; ma anche nel caso di serrature dotate di defender. Si mettano in conto 800-1.000 euro. A ciò si aggiunge la spesa relativa all’installazione, perché è difficile cavarsela da soli come nel caso della sostituzione del solo cilindro; il lavoro è molto più lungo e complesso.



Bisogna quindi rivolgersi a personale specializzato, che in genere chiede un compenso di 200-250 euro, ma in alcuni casi (e in alcune località) anche superiore.

Quali sono i migliori cilindri europei