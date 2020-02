Tutte le informazioni che cerchi sui prezzi delle porte blindate

Redazione - 06 luglio 2016

La porta d’ingresso è uno degli elementi più importanti per garantire la sicurezza in casa e oggi più che mai il mercato offre una ricca gamma di soluzioni tecniche ed estetiche. Quali fattori incidono sul costo? classe di resistenza antieffrazione. Dal livello minimo RC1 a quello massimo RC6 il prezzo lievita;

tipo di chiusura, se elettronica, a cilindro europeo, ecc.;

materiale del rivestimento e della scocca, quest’ultima realizzata spesso in acciaio zincato;

dimensioni standard o personalizzate;

optional e finiture fuori serie;

efficienza termica e acustica, necessaria in caso di portoncino esterno;

trasporto e posa in opera, solitamente esclusi dal prezzo fornito dal rivenditore. In foto le porte blindate: Sleek Sentry 1 raso muro di Dierre, 883 di Di.Bi. a due ante in classe 3, Nova di Oikos in alluminio e vetro.

Dopo aver visto gli elementi che influenzano il costo di una porta di sicurezza , possiamo dire che il prezzo medio di un modello in classe 2 o 3 è di 750 € (versione a 1 anta) e 1.300 per quella a 2 ante; per soluzioni con inserti in vetro potremo spendere più di 2.500 €, stesso prezzo per i modelli filomuro.

Ecco 3 prodotti con relativi prezzi: Garofoli presenta Regina la blindata disponibile anche filomuro, nelle stesse finiture delle porte interne e con il rivestimento della boiserie o del parquet. (Con pannello laccato bianco prezzo 2.500 €).

presenta Regina la blindata disponibile anche filomuro, nelle stesse finiture delle porte interne e con il rivestimento della boiserie o del parquet. (Con pannello laccato bianco prezzo 2.500 €). Bertolotto realizza blindate a partire da 1.000 €. In foto due soluzioni del modello Titano, in classe 4 con rivestimenti personalizzati.

realizza blindate a partire da 1.000 €. In foto due soluzioni del modello Titano, in classe 4 con rivestimenti personalizzati. Si chiama Clima 72 il portoncino coibentato per esterno in legno di Alpilegno, prezzo 2.500 €.

Che prezzo ha una porta blindata fuori misura?

Capita di avere che fare con situazioni strutturali o architettoniche particolari che costringono alla scelta di una porta blindata fuori standard. In questo caso avremo prezzi maggiorati dovuti sia alla grandezza e/o altezza fuori misura dell’anta, che all’aumento di dotazioni di sicurezza.

Il mercato consente comunque una vasta selezione di soluzioni personalizzabili nelle finiture e nei dettagli. All’interno della maggiorazione per la fornitura occorre poi tenere a mente anche l’extra costo della posa in opera , (mediamente trasposto e montaggio incidono circa 200 € per modelli standard di dimensioni 80/85/90 x 210 cm). Solitamente poi la blindata necessita di finiture di pregio e su misura, che lievitano il budget anche sino a 6.000 €.

In foto un modello di Scrigno: la porta d’ingresso a filo muro blindata con apertura a bilico Windsor.