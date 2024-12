Prezzi finestre in legno: quali fattori li determinano

Redazione - 18 maggio 2015

Prezzi finestre in legno: il costo al metro quadro

Considerando i prezzi delle finestre in legno al metro quadro, troviamo sul mercato le soluzioni economiche che richiedono un investimento intorno ai 400-500 euro al mq. Per chi cerca il massimo in termini di qualità, estetica e performance, ci sono modelli più pregiati. Il prezzo al metro quadro in questo caso parte da circa 800 euro e può arrivare ai 1.000 euro. Se parliamo di un serramento in legno e alluminio nella maggior parte dei prodotti il costo può variare dai 600 agli 800 euro al metro quadrato. Ricordiamo che il prezzo dipende in gran parte dalla reputazione e rilevanza del produttore. Finestra a battente in legno Seta 2.0 Slim di Navello.

Le diverse essenze

Il tipo di legno scelto per le finestre è un'aspetto da tenere presente anche in base alla tipologia di immobile e alla sua ubicazione geografica. Il legno massello richiede un processo di lavorazione più lungo a causa della necessità di stagionatura per rimuovere l'umidità interna. Il serramento in legno lamellare, composto da lamelle di legno incollate tra loro, è il più utilizzato nella produzione di finestre. Consente un processo più veloce, garantendo al contempo un prodotto di alta qualità ad un prezzo più conveniente. Il rovere rappresenta una delle essenze più pregiate: è flessibile e resistente ad umidità e salsedine. L'abete rosso o bianco sopporta bene gli sbalzi termici. Il larice è molto resistente e durevole, mentre l'Okumè è considerato uno dei migliori legni per la produzione di finestre. È naturalmente resistente all'acqua, a muffe e tarli. X-Trim di Impronta, finestre in legno disponibili in abete, larice e rovere.

Dimensioni delle finestre e finiture ad hoc

Le finestre e gli infissi in legno vengono sempre realizzati su misura, partendo da un rilievo preciso delle dimensioni per garantire un adattamento perfetto. Consigliamo di rivolgersi a professionisti del settore che sapranno eseguire una misurazione accurata per un acquisto sicuro. È fondamentale considerare che a volte le esigenze strutturali specifiche dell'edificio possono richiedere forme particolari. La produzione di finestre fuori misura o con forme più complesse, che si discostano dallo standard quadrato o rettangolare, comportano un costo maggiore. Questo riguarda ad esempio i modelli ad arco o con geometrie particolari. Inoltre, se si desidera una finitura speciale o una finestra bicolore il prezzo potrebbe aumentare. SC80-100 di Capoferri Serramenti, finestra a bilico in legno lamellare che assicura il massimo isolamento termico e acustico.

Finestre in legno prezzi: quanto incidono le caratteristiche

Gli infissi e serramenti in legno devono essere di alta qualità ed offrire un buon isolamento termico e acustico, con doppio vetro o tripli vetri. Le nuove finestre resistono agli agenti atmosferici e alla manomissione. Tutto ciò genera sicurezza e un comfort abitativo elevato. Nei prodotti migliori, il ciclo di verniciatura prevede l'utilizzo di vernici ad acqua. Questa soluzione offre una maggiore durabilità rispetto a quelli trattati con solventi. Optare per prodotti economici significa risparmiare inizialmente, sapendo di dover rinunciare a queste prestazioni superiori. Finestre Oltre presenta Magnifica, un design ricercato che esalta la bellezza del materiale naturale.

Quanto costa il montaggio delle finestre in legno