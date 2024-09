HST di WnD, la porta finestra per far dialogare gli spazi interni con l'esterno

Redazione - 04 settembre 2024

HST di WnD, la porta finestra scorrevole che dialoga con la natura

Le grandi vetrate scorrevoli sono la soluzione ideale per sfruttare al meglio lo spazio disponibile in casa, senza creare inutili ingombri con l'apertura delle ante. Permettono di connettere gli l'indoor con terrazzi, patii e giardini, migliorando la percezione di ariosità e favorendo il contatto con la natura. Grazie alla loro ampia apertura, queste finestre catturano la luce naturale, trasformandosi in eleganti cornici panoramiche. La continuità visiva tra interno ed esterno elimina ogni barriera, ampliando gli orizzonti abitativi e migliorando i momenti di interazione con amici o familiari. Inoltre, queste soluzioni valorizzano l'estetica della casa conferendole un aspetto contemporaneo e favorendo il benessere di chi ci vive. WnD, azienda leader in Europa nel settore delle finestre in PVC, progetta le ampie porte finestre scorrevoli HST per garantire il minimo ingombro e permettere di realizzare intere pareti in vetro, creando aperture che sembrano dissolvere i confini tra la casa e il paesaggio circostante.

Design moderno e tecnologia d'avanguardia in primo piano

I migliori produttori di serramenti hanno rivoluzionato il concetto di aperture, rendendo sempre più raffinato il design delle grandi vetrate e assicurando al contempo il massimo comfort abitativo. Le innovazioni tecnologiche hanno reso possibile progettare finestre scorrevoli in PVC di notevoli dimensioni, senza compromettere la stabilità e garantendo una movimentazione senza sforzi, fluida e silenziosa. Le moderne finestre sono progettate per offrire una protezione ottimale dagli agenti atmosferici, garantendo una grande tenuta al vento e all'aria; ferramenta di nuova generazione regala solidità alla struttura e le guarnizioni e memoria di forma offrono un eccellente isolamento termico e acustico, assicurando in ogni periodo dell'anno un microclima confortevole, sicurezza e risparmio energetico.



Il sistema scorrevole panoramico HST di WnD, con il suo profilo snello consente di realizzare aperture fino a quattro ante, che possono superare i 6 metri in lunghezza, mantenendo sempre la massima facilità di movimentazione e ottimi parametri di isolamento termoacustico.

Vetrate panoramiche HST di WnD, la personalizzazione al tuo servizio