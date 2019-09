Scopri i migliori loft dove soggiornare per una vacanza

Scopri i loft da sogno dove passare le vacanze

Vivere in un'abitazione open space arredata secondo le ultime tendenze del design è il sogno di molti.

Non sempre realizzabile. Quindi perché non provare a farlo soggiornando qualche giorno in un loft o attico da sogno dove dimenticare lo stress e concedersi una pausa di relax? Holidu, il motore di ricerca di case vacanza, ha stilato una lista dei migliori in Europa, per un soggiorno di charme.