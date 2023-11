Con quali mobili puoi arredare l'ingresso

Redazione - 08 aprile 2015

Quali mobili sono utili in ingresso

I mobili per l'ingresso sono elementi indispensabili per l'organizzazione del nostro spazio, è il primo angolo della casa che le persone vedono entrando. Se l'ingresso è piccolo, optare per un appendiabiti a muro per contenere giacche, cappotti e accessori oppure per un mobiletto a colonna può essere la scelta ideale.

per contenere giacche, cappotti e accessori oppure per un mobiletto a colonna può essere la scelta ideale. Se è più grande, si può considerare l'aggiunta di una consolle o di un mobile con anta e ripiani per riporre scarpe, borse ed altri oggetti.

o di un mobile con anta e ripiani per riporre scarpe, borse ed altri oggetti. Se ci sono due pareti adiacenti disponibili, l'installazione di un armadio ad angolo oppure di una credenza a due ante può vedere aumentato il vostro spazio di contenimento.

disponibili, l'installazione di un armadio ad angolo oppure di una credenza a due ante può vedere aumentato il vostro spazio di contenimento. Completare l'arredo con uno specchio, utile per gli ultimi ritocchi prima di uscire, con tappeti o altri complementi d'arredo può contribuire ad abbellire e personalizzare l'ambiente. Birex propone una linea di mobili da ingresso con la collezione Sessanta, qui nella versione laccato opaco terracotta, mensola in gres Calacatta oro e cuscino in ecopelle vintage. Realizzata con base, due cassettoni e nuovo elemento mensola ed attaccapanni e caratterizzata da un design elegante e la presenza di materiali di alta qualità che valorizzano l'ambiente.

Scarpiere e appendiabiti fra i mobili ingresso più funzionali

Nella scelta dei mobili per l'ingresso, occorre considerare quali tra loro svolgono un ruolo essenziale per la funzionalità e l'ordine. Le scarpiere, possono avere dimensioni diverse in base al numero di scarpe da alloggiare e possono essere a vista o chiuse per contenere le calzature in modo organizzato, contribuendo a mantenere l'ingresso ordinato e pulito. Alcuni modelli hanno anche piccoli cassetti utili per riporre accessori come guanti e sciarpe. Gli appendiabiti, invece, sono indispensabili per avere un posto dove appendere cappotti e giacche appena si entra in casa, rendono facile l'accesso e la disposizione degli indumenti di uso quotidiano. Possono essere a muro o a stelo, a seconda dello spazio disponibile. La composizione HND053, di Santalucia Mobili, rappresenta una soluzione completa e funzionale per l'arredamento dell'ingresso di casa. La parete attrezzata offre un modulo a giorno con appendiabiti, a seguire una colonna con anta e un elemento terminale a giorno, con ulteriore spazio di contenimento per oggetti ed accessori. Basic di Schönbuch è una collezione costituita da elementi modulari di base con ante a ribalta, che possono essere organizzati in modo versatile, consentendo molteplici combinazioni. Ogni singolo elemento offre da 2 a 3 opzioni di assemblaggio, permettendo di personalizzare l'organizzazione interna degli scomparti a seconda delle proprie esigenze. Il mobile appendiabiti Croma di Systemtronic possiede due ripiani e un appendiabiti con una capacità compresa tra 10 e 15 capi, coniuga la sua struttura in alluminio con un arco in massello di frassino con finitura naturale o laccata.‎

All’ingresso tra i mobili puoi scegliere una consolle

In un'abitazione dove lo spazio riservato ai mobili per l'ingresso è piccolo, una consolle può fare la differenza. Questo mobile, posizionato all'ingresso, vicino al muro, può rivelarsi un pratico svuotatasche ed offrire una superficie di appoggio per vari oggetti. La sua versatilità lo rende una scelta ideale per chi desidera arredare con stile senza rinunciare alla funzionalità: nella versione allungabile, la consolle può trasformarsi in un tavolo a tutti gli effetti, può essere facilmente spostata, aperta e adattata alle diverse esigenze in sala da pranzo. Riflessi, con Manhattan, ci propone una consolle allungabile con struttura e gambe in alluminio verniciato o spazzolato a mano.‎ I piani sono realizzati in cristallo temperato extra-chiaro retroverniciato opaco o in ceramica.

Quale stile scegliere per i mobili dell’ingresso