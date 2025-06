Tessuto per divani, come e quale scegliere

L'importanza del colore

Il tessuto per divani in tinta unita è in genere più facile da abbinare rispetto alle fantasie. I toni neutri e chiari non passano mai di moda. Illuminano e ampliano visivamente anche i locali più piccoli.



Parliamo del beige in tutte le sue sfumature e del bianco, attualmente di tendenza. Potremo abbinarli a cuscini colorati o tinta su tinta, ma anche ad una poltrona in netto contrasto cromatico.



Le tinte vivaci e intense, come il verde, il blu o il rosso, sono la scelta perfetta per chi desidera introdurre nell'ambiente un tocco originale e del tutto personale.



Roger di Meridiani è caratterizzato da sedute componibili e avvolgenti che consentono la massima libertà compositiva. Le sue linee sofisticate sono ideali anche per essere protagoniste a centro stanza.