Idee regalo Natale: il design sotto l'albero

Redazione - 03 dicembre 2015

Idee regalo casa

Le feste si avvicinano ed è tempo di iniziare a pensare ai regali. Quelli che acquisterete per i vostri cari, ma anche un oggetto che dedicherete a voi. Se siete indecisi sul regalo giusto, se siete alla ricerca di un’idea unica e originale, perché non pensare di acquistare un oggetto di design? Aggiungerà un tocco di raffinatezza al luogo in cui trascorriamo il tempo più prezioso della nostra vita, i momenti più privati in cui ci dedichiamo solo a noi, o quelli della convivialità, che scegliamo di condividere con le persone a cui teniamo davvero. Per questo fare o ricevere a Natale un regalo pensato per la vostra casa si trasformerà in un’emozione indimenticabile. Sono diverse le idee suggerite per l’occasione dal mondo del design, capaci di soddisfare i gusti e le esigenze di tutti. Eccovi allora una gallery di preziosi oggetti firmati Lema, che sapranno rendere uniche le imminenti feste! In foto: i tavolini Cruise di Lema. Complementi d’arredo immancabili nelle case, sono proposti dal brand in forme differenti, per accontentare i gusti di tutti: tondi, quadrati e rettangolari, i tavolini Cruise sono realizzati con materiali e lavorazioni pregiati. Le basi in metallo sostengono piani su cui poggiano lastre in vetro dal bordo elegantemente molato.

Il tavolino, dettaglio di stile

Con le loro forme e i loro colori, i tavolini personalizzano l’area relax nei living contemporanei ma anche la zona notte, se usati come leggeri comodini. Complemento d’arredo multifunzione e pratica superficie di appoggio, sono un’idea regalo che risulterà sicuramente gradita e utile. I tavolini Mr. Zheng di Lema disegnati da Roberto Lazzeroni evocano i giochi a incastri degli oggetti in bambù. Da scegliere tra le varie dimensioni disponibili, nelle versioni grande e bassa alta e piccola o bassa ovale in noce Canaletto, hanno le basi realizzate con tondini in metallo verniciato bronzo a cui sono saldati traversi orizzontali e verticali a incrocio. Il piano è in legno laccato opaco, a scelta tra oltre 40 colori. Design essenziale e curato per i tavolini Sign disegnati da Studio Kairos, proposti da Lema in due altezze e due diametri. Disponibili in una versione base e in una dotata di utile cassetto, perfetta come comodino. La finitura può essere in laccato lucido o opaco in oltre 40 colori e in essenza rovere Carbone o rovere Tabacco nei modelli senza cassetto. Le linee morbide dei tavolini Flowers di Lema, sempre di Lazzeroni, tracciano delle ellissi lievemente irregolari, che con grazia si inseriscono nei vari contesti di arredo con naturale semplicità. La struttura in metallo verniciato nero è abbinata al piano In laccato opaco in oltre 40 colori.

Un'insolita libreria

Non solo di grandi dimensioni e a parete, le librerie possono essere reinventate nelle forme e nelle dimensioni: mantengono la loro funzione di ospitare i libri, ma lo fanno in modo inedito e originale. E diventano oggetti di design, da regalarsi o da regalare per fare belle le nostre case. Booken di Lema, disegnata dai Raw Edges, è un esercizio di stile che interpreta in chiave insolita il concetto di libreria. La leggera struttura ha due gambe in legno che appoggiano su piedistalli rafforzati da un traverso. Sulla parte superiore, stecche in legno sorrette da binari fungono da segnalibri. Booken è proposta anche nella versione console da fissare a parete.

il portariviste a parete