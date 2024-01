Il pouf per il divano, accessorio comodo e funzionale

Redazione - 02 agosto 2014

Ecco perché scegliere un pouf per il divano

Se il tuo comodo imbottito non basta ad accoglierti, il pouf per il divano diventa un valido aiuto per creare quell'amato effetto relax che stai cercando. La posizione ideale, a seconda della sua funzione principale, può essere a lato del divano, come sua estensione, o al centro, davanti al divano stesso. Il pouf è un elemento di arredo dalle origini antiche e sta vivendo un rinnovato interesse nelle abitazioni, la ragione principale dietro questa scelta per il proprio soggiorno risiede nella sua estrema versatilità sia dal punto di vista funzionale che estetico. Questo elemento d'arredo sarà il tuo alleato perfetto come poggiapiedi, permettendoti di allungare le gambe dopo una lunga giornata di lavoro o come seduta in più per un ospite improvviso anche nelle case più piccole. I pouf Baco di Meridiani sono piccoli arredi versatili in grado di creare differenti configurazioni e modificarle ogni volta attraverso semplici spostamenti, grazie al fissaggio con calamite.‎

Le molteplici funzionalità del pouf per il divano

Il primo luogo in cui questi elementi decorativi trovano la loro perfetta collocazione è senza dubbio la zona giorno, in particolare nei pressi del divano. Ma i pouf non si fermano solo ad essere semplici complementi di arredo, esistono diverse varianti che aggiungono funzionalità extra, come ad esempio il pouf con contenitore. Grazie al vano interno, puoi riporre cuscini, plaid e altri accessori, riducendo l'ingombro visivo e mantenendo il tuo salotto in ordine, è la soluzione ideale per sfruttare al meglio il tuo spazio senza sacrificare lo stile. I pouf che svolgono la funzione di tavolino sono dotati di una superficie piana e stabile, che consente di appoggiare comodamente riviste, libri, bevande e altri oggetti di uso quotidiano. Sono perfetti per creare un'atmosfera accogliente nel salotto, offrendo un punto focale pratico per le tue attività quotidiane. Il pouf o tavolino Moka di Innova ha una forma iconica subito riconoscibile ed è un concentrato di energia da sfruttare: pouf o tavolino, da spostare alla velocità della luce, ovunque serva. Clip di Ditre Italia, pouf capitonné imbottito rotondo in tessuto, si ispira alle insostituibili “graffette” che possono essere riutilizzate all’infinito, offerto in dimensioni diverse e molto versatili, si trasforma in un tavolino da caffè e altro ancora.‎ Avery di Domkapa, pouf contenitore rotondo in pelle che veste un gioco di contrasti, un solido piano laccato può essere utilizzato come tavolino e come contenitore, unendo la funzionalità a un design lineare.‎

Il colore e lo stile del pouf per il divano

Quando si tratta di scegliere un pouf per il divano, il colore diventa un elemento fondamentale da considerare. Puoi scegliere un pouf con lo stesso tessuto del divano, in modo da creare un coordinamento perfetto tra i due elementi. È importante evitare di optare per un colore simile a quello dell'imbottito, a meno che non si sia certi che sia esattamente lo stesso, anche una piccola differenza di tonalità può creare un effetto disordinato e una mancanza di armonia nel look complessivo. In questo caso è preferibile una sfumatura che crei un contrasto cromatico interessante: scegli una tonalità che si discosti dal colore del divano, in modo da creare un ambiente più vibrante, ricorda che se un giorno deciderai di dare un nuovo volto all'angolo divano, sarà sufficiente accostare il pouf per ottenere un nuovo stile. La sua versatilità gli consente di ambientarsi in qualsiasi stile, nel contesto di uno stile classico, i pouf tendono ad avere una forma più tradizionale e spesso sono realizzati con materiali come la pelle o tessuti ricercati, nel moderno, assumono una forma più minimalista e pulita oppure stravagante, spesso realizzata con materiali contemporanei. Il pouf Cromie di Bellotti Ezio è realizzato in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziate e fibra poliestere con struttura interna in legno. Disponibile con rivestimento in tessuto nei colori del campionario. Non è sfoderabile.

Le giuste dimensioni del pouf per il divano