Il tuo divano, un progetto su misura con Divanidea

Redazione - 22 gennaio 2020

Come scegliere il divano che fa per noi

Il divano è un acquisto importante: protagonista della zona conversazione in salotto, ci accoglie nei momenti preziosi della socializzazione e del relax, ma arreda anche e conferisce personalità, con il suo design e la sua forma, al living delle nostre case.



Prima di recarci in negozio per sceglierlo, quindi, sfogliamo le pagine delle riviste, navighiamo i siti delle aziende produttrici, scambiamo opinioni con amici e conoscenti, per dare forma alla nostra idea di divano perfetto . Come per la cucina, o la zona notte, anche il salotto richiede, per soddisfare le nostre aspettative fino in fondo, un progetto ad hoc, a misura delle nostre esigenze e del nostro gusto, che spesso si avvicina ai modelli visti nei cataloghi, ma che va poi personalizzato per rispecchiare davvero la nostra idea di comfort.



Nei negozi Divanidea arredatori esperti ci attendono non solo per illustrarci nel dettaglio le caratteristiche dei modelli di imbottiti in esposizione, ma soprattutto per progettare insieme a noi il divano che cerchiamo. Per i rivestimenti potrete scegliere fra tessuti e pelli presenti in catalogo: una gamma davvero ampia, in grado di soddisfare gusti ed esigenze personali. Ad angolo, con isola, a due o più posti, di linee moderne e minimal o più morbide e tradizionali, potremo personalizzare il nostro imbottito fin dei dettagli. Ma vediamo come.

L’esperienza di acquisto in un negozio Divanidea

Lo abbiamo chiesto ai professionisti che negli show-room dell’azienda accolgono i visitatori: “Ogni divano nasce da un’idea: può essere nostra, ma di frequente è invece quella del cliente, che firma così il suo imbottito, selezionando modello, dimensione, colore, tipo di rivestimento. Ma anche personalizzando i dettagli di ogni modello: larghezza, braccioli, rivestimenti e cuciture”.



Giulia, cliente Divanidea ci racconta: “Prima di recarmi in negozio ho visitato il sito internet di Divanidea e guardato le varie collezioni proposte dall’azienda. Mi aveva particolarmente colpito il modello Holden, ma mi sarebbe piaciuto poterlo adattare al mio spazio, per rendere l’ambiente confortevole e vivibile comodamente. Il divano infatti sarebbe stato collocato in soggiorno, di fianco ad una porta. Per poterla aprire con comodità, avrei avuto bisogno di una larghezza leggermente ridotta rispetto al modello di partenza. Ho esposto le mie esigenze al personale dello show-room, che insieme a me ha preparato un progetto ad hoc, soddisfando appieno le mie aspettative”.



Dimensioni, larghezza: per ogni modello in catalogo Divanidea offre la possibilità di adattarne le caratteristiche alle esigenze del cliente. I fusti degli imbottiti possono essere, su richiesta, personalizzati nella dimensione, così come la larghezza si può adattare al centimetro. Se l’esigenza è quella di guadagnare spazio, per ottimizzare la vivibilità dei locali, il servizio offerto da Divanidea consente di restringere i braccioli, mantenendo invariata la seduta dell’imbottito.



Ogni divano viene realizzato in azienda con estrema cura per ogni dettaglio: materiali di primissima qualità, lavorazioni accurate, imbottiture diversificate, per offrire il massimo comfort: la densità degli schiumati può essere infatti adattata alle esigenze di ciascuno, per ottenere sedute morbide ed accoglienti, o un po’ più rigide per avere un sostegno più “deciso”: morbidezza e resistenza nei diversi punti di appoggio dell’imbottito sono sempre studiate in modo da garantire il miglior risultato in termini di comodità e prestazioni.

La personalizzazione fin nei dettagli

Divanidea sceglie, per i cuscini degli schienali dei suoi imbottiti piuma d’oca certificata, per ottenere una seduta soffice e confortevole che ci accolga quando siamo seduti o distesi. Ma se foste allergici alla piuma, potrete optare per l’imbottitura in gomma, realizzabile su ogni modello.



Avete visto in catalogo il modello che fa per voi ma lo vorreste con un rivestimento differente rispetto a quelli disponibili? Nessun problema: negli show-room Divanidea, durante la stesura del progetto, vi verrà indicata la metratura necessaria per rivestirlo e potrete, se se lo desiderate procurarvi voi stessi il tessuto che preferite, fornirlo all’azienda che lo utilizzerà per rivestire il vostro imbottito.



Su uno stesso divano, infine, potrete abbinare tipi e colori differenti per il rivestimento di struttura e cuscini. Persino delle cuciture, dettaglio caratterizzante in alcuni modelli, avrete la possibilità di scegliere il colore che preferite.

Dall’idea alla realizzazione del progetto