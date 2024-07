La nostra guida per la scelta di divani ad angolo piccoli

Redazione - 09 settembre 2014

Quando scegliere i divani ad angolo piccoli

I divani ad angolo piccoli rappresentano una soluzione ideale per arredare con stile e funzionalità ambienti dalle metrature ridotte, che presentano geometrie o aperture come porte e portefinestre che ci obbligano a scendere a patti col design, senza rinunciare ad eleganza e comfort. Questi modelli permettono di sfruttare ogni centimetro disponibile in modo intelligente; grazie alla loro configurazione consentono di massimizzare l'utilizzo della superficie, trasformando anche le stanze più piccole in spazi funzionali e piacevoli da vivere. Nella scelta del modello perfetto per la propria casa, è fondamentale considerare le dimensioni del soggiorno: un modello dalle linee moderne ed essenziali, crea un impatto visivo leggero, che aiuta a non appesantire l'ambiente. Busnelli propone Grumetto, un imbottito che mostra una particolare attenzione al design e al più piccolo dettaglio; il suo piano di appoggio integrato rappresenta una soluzione pratica per ottimizzare lo spazio.

Come collocare i divani ad angolo piccoli

I divani ad angolo piccoli possono essere posizionati in maniera discreta addossati a due pareti adiacenti del soggiorno, consentendo di non ingombrare lo spazio centrale e sfruttando gli angoli della stanza, una scelta che rappresenta un'ottima strategia salvaspazio. Collocarli sotto ad una finestra è un'opportunità per sfruttare un'area altrimenti inutilizzata, offrendo anche la possibilità di godere della luce naturale che filtra attraverso il vetro; se lo spazio lo permette si può sfruttare la parete più lunga, lasciando che uno dei suoi lati funga da elemento divisorio per delimitare la zona ingresso. Bemade presenta Legend, con una configurazione ideale per ottimizzare lo spazio attraverso l'eccellenza della produzione artigianale Made in Italy.

Scegli divani ad angolo piccoli, componibili e modulari

Optare per divani ad angolo piccoli componibili rappresenta una scelta perfetta per chi desidera la massima versatilità ed estetica nel proprio spazio. Il termine modulare si riferisce a imbottiti composti da diversi moduli che possono essere combinati in varie configurazioni, permettendo di adattarsi perfettamente alle dimensioni e alla disposizione della stanza. Questi modelli, infatti, offrono la possibilità di aggiungere elementi in caso di un futuro trasferimento in un'abitazione più grande, consentendo di riorganizzarli facilmente per rispondere alle diverse esigenze, aumentando i posti a sedere se necessario. Massima libertà compositiva con il divano componibile in pelle Johnny di BertO, un'autentica espressione di bellezza con dettagli studiati e realizzati dai migliori esperti artigiani.

Il colore e lo stile più adatto al tuo soggiorno