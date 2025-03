Irrigatori per giardini, la soluzione adatta alle tue esigenze

Irrigatori statici o dinamici, come scegliere

Della tipologia a scomparsa fanno parte gli irrigatori per giardini statici e dinamici. I primi non presentano parti in movimento. Sono caratterizzati da una gittata fino a circa 5 metri. Sono una soluzione economicamente conveniente per irrigare aree non troppo estese.

Gli irrigatori dinamici utilizzano un meccanismo di rotazione a turbina che offre una gittata decisamente superiore, perfetta per giardini più ampi. Hanno dimensioni maggiori e richiedono un investimento economico più elevato.

Pop-up a turbina T 200 di Gardena: la gittata è regolabile tra i 5 e gli 8 metri e può essere abbinato sulla stessa linea con altri irrigatori dello Sprinklersystem Gardena.