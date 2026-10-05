Incentivi pompa di calore 2026: Conto Termico 3.0 e requisiti

Che cos’è il Conto Termico 3.0 e come funziona

Con gli incentivi pompa di calore 2026 potrai ridurre la spesa necessaria per sostituire la vecchia caldaia con un sistema di riscaldamento innovativo. Il Conto Termico 3.0 è un incentivo statale che sostiene il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti e la produzione di calore da fonti rinnovabili. È gestito dal GSE, Gestore dei Servizi Energetici, e riconosce ai privati un contributo economico che può raggiungere il 65% delle spese ammissibili, secondo le caratteristiche dell’intervento.



Si tratta di un contributo diretto, anziché di una detrazione da recuperare nella dichiarazione dei redditi. La versione 3.0, disciplinata dal decreto ministeriale del 7 agosto 2025, è entrata in vigore il 25 dicembre 2025. Per il momento non è prevista la scadenza al 31 dicembre 2026: l’accesso resta subordinato al rispetto dei requisiti e alla disponibilità delle risorse.