La camera dei ragazzi firmata Dielle

La camera dei ragazzi, un piccolo universo in evoluzione

I figli sono cresciuti. Non più bambini, adesso, bensì adolescenti. E’ in atto un grande cambiamento, per molti versi una rivoluzione. E la stanza deve mutare di conseguenza. Se durante la loro infanzia siete stati voi, naturalmente, a decidere come sistemarla, adesso non potete agire in modo così autonomo. Anzi: arredare la camera dei ragazzi significa tener conto prima di tutto dei loro gusti, che ormai appaiono ben definiti. E decidere insieme quali mobili e quali complementi collocare nel loro “rifugio”, un ambiente che deve essere funzionale e bello. Un luogo nel quale riescano sempre a sentirsi a proprio agio e in cui possano tranquillamente sia svolgere tutte le attività quotidiane che invitare gli amici. Il letto è protagonista e su questo non ci sono dubbi: ciò vale per qualsiasi tipo di camera. In molti casi, tuttavia, la camera dei ragazzi non ha una superficie estesa e di conseguenza il letto lascia poco spazio ad altri elementi d’arredo. Dielle, azienda specializzata nella produzione di arredi per camerette, propone una vasta gamma di soluzioni salvaspazio per la camera dei più giovani. Come il nuovo divano letto Manhattan, caratterizzato da forme ergonomiche ed essenziali. E’ disponibile in due versioni che soddisfano diverse esigenze: mobile con ruote, per facilitare gli spostamenti a seconda della necessità del momento, e in versione fissa, con piedi di legno o in metallo. Manhattan si adatta a contesti contraddistinti da un gusto moderno ma anche a quelli che virano verso uno stile più classico; tale versatilità deriva, fra l’altro, dalla possibilità di personalizzare dettagli e materiali. La versione mobile è interamente rivestita in tessuto oppure in ecopelle, di conseguenza ha un’immagine più trendy; la versione con i piedi di legno richiama la tradizione ed è valorizzata da raffinati accostamenti cromatici dei coordinati tessili. Il gioco di forme e la cura dei dettagli sono le caratteristiche principali di questo prodotto Dielle parte della nuova linea dedicata ai letti tessili.