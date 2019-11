Scopri tipologie e vantaggi degli antifurti per la casa

Redazione - 27 novembre 2019

Come proteggere la propria casa e metterla in sicurezza

Per sentirsi tutelati tra le mura della propria casa, è importante saper scegliere un sistema di sicurezza in grado di garantire la protezione necessaria per tutti i beni presenti e per i membri della famiglia e di padroneggiare le possibili situazioni di emergenza.

Ogni proprietà ha dei punti deboli, che possono essere sfruttati dai malintenzionati e far sì che riescano a introdursi facilmente all’interno della casa.



Prevenire eventuali tentativi di furto richiede competenze ed esperienza nel campo, per questo motivo è bene affidarsi a dei professionisti del settore che possano mettere a disposizione le loro conoscenze e i loro dispositivi. Scegliendo i servizi di aziende specializzate nella sicurezza della casa viene ad esempio messo a disposizione un esperto per un sopralluogo per poter definire quali sono le aree critiche della casa e impostare un progetto di copertura ad hoc.

Antifurti per la casa: soluzioni di allarme per interni

Chi vive all’interno di un condominio si sente in qualche modo “protetto” dalla convivenza con altre famiglie all’interno dello stabile. La presenza di un custode, così come l’installazione di inferriate e di telecamere nelle aree comuni, può infatti in parte ridurre il rischio di intrusioni sospette all’interno del palazzo, ma non può garantire una copertura completa per il proprio appartamento.



Optare per dei dispositivi di allarme casa significa prendersi cura della propria dimora in maniera avveduta. Gli antifurti dotati di sensori di movimento tecnologicamente avanzati e i sistemi di registrazione video offrono delle soluzioni di protezione realmente valide. Ne sono un esempio gli allarmi casa di Sicuritalia, discreti e di dimensioni ridotte e per questo motivo utili per proteggere l’abitazione passando inosservati. Dispongono di tecnologie wireless in grado di rilevare movimenti fino a 12 metri di distanza, anche in mancanza di luce, e di sensori che rilevano l’apertura di porte e infissi.

Sistemi di sicurezza per case indipendenti o con giardino

Per chi invece possiede una proprietà indipendente o una casa con un giardino risulta necessario vigilare anche sugli spazi esterni. In questi casi scegliere soluzioni pensate appositamente con questo scopo permette di avvalersi di un sistema di videosorveglianza e di un antifurto casa in grado di controllare le aree circostanti l’abitazione in maniera diffusa.



I sensori di movimento a infrarossi per esterni di Sicuritalia sono studiati per rilevare movimenti sospetti in un perimetro ampio (copertura fino a 20 metri) e per poter visionare in streaming le riprese delle telecamere, anche da remoto tramite app. L’installazione di una sirena acustica e il servizio di pattuglia delle guardie giurate messo a disposizione dall’azienda forniscono poi un ulteriore supporto in caso di segnalazioni e necessità imminenti di soccorso. Le squadre di intervento, composte da dipendenti specializzati nella gestione di emergenze sulla sicurezza, offrono un servizio di pronto intervento 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell’anno.

Costi degli allarmi casa e agevolazioni fiscali sui sistemi di antifurto