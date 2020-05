Soluzioni per la lavanderia domestica di Leroy Merlin

Redazione - 11 gennaio 2018

Progettiamo la lavanderia: gli step da seguire

Disporre di un ambiente da adibire a lavanderia domestica è una grande fortuna, si sa. Ed è un progetto realizzabile anche nel caso di piccoli spazi: basta organizzarli nel modo giusto. Si comincia dalla lavatrice e dall’asciugatrice, stabilendo se sia meglio sistemarle una accanto all’altra oppure sovrapposte (opzione, quest’ultima, che naturalmente consente di risparmiare spazio).



Poi consigliamo di trovare un buon posto per il lavatoio, cioè il mobile lavanderia, necessario per il bucato a mano e dotato anche di una buona capacità contenitiva. Nella parte inferiore, quindi, si possono conservare i detersivi e tutti gli altri prodotti utilizzati di frequente.



Altri elementi importanti sono i cesti per i panni sporchi, una barra per riporre le camicie, i vestiti e gli altri indumenti stirati; a quest’ultimo scopo servono anche i ripiani e le mensole. Se possibile, suggeriamo di dotare la lavanderia anche di una colonna nella quale riporre l’asse da stiro.



Non volete o non potete spendere molto? Allora ecco una buona notizia: da Leroy Merlin si trova tutto ciò che serve per creare una lavanderia completa con un budget contenuto.

I mobili per la lavatrice Leroy Merlin

I mobili per la lavatrice si dividono in due grandi categorie: quelli con e senza ante. I primi offrono un doppio vantaggio; da una parte contribuiscono a rendere l’ambiente più accattivante dal punto di vista estetico, dall’altro proteggono l’elettrodomestico, soprattutto dalla polvere e da eventuali urti. In più, al loro interno, resta sempre un po’ di spazio per sistemare i prodotti da usare per i lavaggi.



Quelli senza ante lasciano la lavatrice a vista e svolgono una funzione protettiva parziale, nel senso che la lavatrice è coperta solo nella parte superiore, ma risultano meno ingombranti e comunque offrono un buon grado di praticità. Anche perché il piano orizzontale può agevolare le più diverse operazioni.



Da Leroy Merlin si trovano entrambe le tipologie di mobili, i materiali utilizzati sono, a seconda dei modelli, il truciolare e il Pvc. Nel catalogo figura anche una proposta con chiusura a serranda, originale e moderna. E ci sono le colonne, progettate per sovrapporre la lavatrice e l’asciugatrice, sfruttando al massimo lo spazio verticale. Quelle chiuse da ante, in particolare, sono perfette per chi può organizzare la lavanderia solo nel bagno.

Il mobile con lavatoio: le proposte di Leroy Merlin

Il mobile con lavatoio è un elemento indispensabile in una lavanderia ben attrezzata. Serve per fare il bucato a mano, quindi per lavare e risciacquare comodamente capi delicati come quelli in lana, ma può essere utilizzato anche per teglie e pentole molto ingombranti, che nel lavello cucina non “entrano”.



C’è chi lo usa per fare il bagno ai propri animali domestici e chi per lavare i bambini ancora troppo piccoli per la doccia. Da Leroy Merlin si trovano diversi lavatoi, tutti caratterizzati da un buon rapporto qualità prezzo.



La spesa va dai 70 ai 260 euro circa, quindi la forbice è ampia e diventa facile trovare un prodotto adatto alle proprie esigenze nonché alle proprie tasche. Ampia è la scelta anche in riferimento alle dimensioni e non mancano i modelli slim.



I lavabi sono in resina o (più di rado) in marmo. Disponibili mobili composti sia dal lavatoio che dal vano per il contenimento della lavatrice.

Gli accessori per la lavanderia di Leroy Merlin