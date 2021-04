Scegli la biancheria da letto Ikea per vestire la zona notte senza spendere troppo

Redazione - 10 giugno 2016

Perché scegliere la biancheria da letto Ikea

Dormire bene è importante, la qualità del sonno incide notevolmente sulla qualità della vita quotidiana. Fondamentale è il sistema letto, ovvero la rete, il materasso, i cuscini. Ma il ruolo della biancheria da letto non dev’essere trascurato, perché a sua volta ha una grande importanza. Scegliere le lenzuola e le coperte giuste significa godere di un elevato grado di comfort. E veniamo al dunque: perché acquistare da Ikea questi articoli?



Perché hanno prezzi contenuti, innanzi tutto. Ma anche perché, in termini di colori e fantasie, l’assortimento è ampio e quindi risulta molto facile creare gli abbinamenti più armoniosi nella propria camera da letto nonché veder soddisfatti anche i gusti personali. Non solo.



Ikea utilizza materiali morbidi e traspiranti, che quindi contribuiscono a mantenere costante la temperatura corporea e sono in grado di assorbire l’umidità. In molti casi, inoltre, la provenienza coincide con fonti sostenibili: si possono, così, concludere acquisti che consentano di fare la propria parte nella tutela della salute del pianeta.

L'assortimento di lenzuola Ikea

Nel catalogo Ikea troviamo decine di lenzuola matrimoniali, per letti a una piazza e mezza e per letti singoli. La composizione, nella maggior parte dei casi, è 100% cotone oppure 85% cotone e 15% lyocell; quest’ultima è una fibra ecologica ricavata dalla cellulosa dell’eucalipto, della quercia, della betulla. Non mancano lenzuola in poliestere riciclato e cotone, che sono le più economiche in assoluto. Ma passiamo alle misure. Le opzioni sono le seguenti: Lenzuola con angoli: 160x200 cm, 180x200 cm, 90x200 cm.

Lenzuola senza angoli: 240x260 cm.

E ancora, si sceglie fra proposte a tinta unita (e la gamma cromatica è molto variegata), con fantasie floreali, motivi cachemire, a righe; fra lenzuoli senza e con bordo elastico; questi ultimi si collocano direttamente sul materasso e restano sempre ben tesi. Tutti si possono lavare in lavatrice, a una temperatura di massimo 60 gradi.

Le caratteristiche dei copripiumini Ikea

Ancora più ricca è l’offerta Ikea relativa ai copripiumini matrimoniali e singoli, sempre completati da 2 federe abbinate. Sono disponibili decine di modelli diversi, dalle fantasie e stampe più svariate, in stile moderno o più classico, anche ricamati. Alcuni set sono dotati di bottoni a pressione nascosti, ottima soluzione per chi di notte tende spesso a rigirarsi nel letto.



Per quanto riguarda i materiali, la scelta è fra cotone 100%, traspirante e confortevole a contatto con la pelle e resistente anche a lavaggi frequenti; misto di poliestere e cotone, antipiega e di facile manutenzione; misto di cotone e satin di lyocell, dall’aspetto lucente molto simile a quello della seta. Ci sono anche i copripiumino 100% lino, dotati a loro volta di un alto potere traspirante e capaci di trasmettere sempre una sensazione di freschezza.



Come scegliere? Le preferenze individuali circa l’estetica devono contare molto, così come la possibilità di creare abbinamenti vincenti con il letto e gli altri arredi presenti nella stanza. Ikea, però, offre anche uno strumento molto utile: per ogni prodotto indica il numero di fili per pollice quadrato di tessuto. Più è elevato, più la trama del tessuto è fitta nonché morbida al tatto. I copripiumino Ikea misurano, a seconda del modello, 240x220 cm oppure 150x200 cm.

Le proposte per il letto dei bambini

E veniamo alla biancheria da letto Ikea per bambini. L’offerta dell’azienda svedese si articola nelle seguenti tipologie di prodotto: Set copripiumino e federa (150x200 cm/50x80 cm).

(150x200 cm/50x80 cm). Lenzuola con angoli (80x165 cm e 80x130 cm).

(80x165 cm e 80x130 cm). Proteggi materasso impermeabili (70x160 cm).

(70x160 cm). Piumini tiepidi o caldi (150x200 cm).

Sono articoli che non contengono flatati né sostanze, chimiche e non, che potrebbero risultare nocive per la pelle e per la salute dei piccoli. Quasi tutti sono realizzati interamente in cotone coltivato in modo sostenibile.



Per quanto riguarda i copripiumini, il maggiore punto di forza è la grande varietà di colori, disegni e fantasie: si va dai dinosauri agli animali della giungla, dalla navi alle ferrovie, dai motivi geometrici a quelli floreali. I motivi vengono stampati con tecniche che richiedono meno acqua rispetto a quelle tradizionali.



Importante far presente che presso i punti vendita Ikea è reperibile anche un vasto assortimento di biancheria da letto per neonati, quindi per lettini e per culle. Anche in questo caso si tratta di prodotti sicuri e testati.

Quanto costa la biancheria da letto Ikea

Ikea è sinonimo di costi contenuti, certo. Ma più precisamente, quanto si spende per acquistare la biancheria da letto? Per comodità, ecco un elenco con le forbici dei prezzi relative ai vari articoli. Le cifre variano in primis a seconda dei materiali: un prodotto misto poliestere e cotone oppure interamente in poliestere, per motivi facilmente comprensibili, costa meno degli articoli 100% cotone. Determinanti sono anche le dimensioni. Lenzuola: da 3 a 20 euro.

Copripiumini: da 6 a 60 euro.

Piumini: da 3,50 a 99 euro.

Copriletti e plaid: da 4 a 50 euro.

Per ciascuna categoria, è evidente, la scelta risulta molto ampia. Qualunque sia il budget disponibile, quindi, sicuramente si trovano con facilità più proposte. Ma facciamo un rapido calcolo che aiuta a chiarirsi ulteriormente le idee.



Facendo riferimento alla fascia media di prezzo, chi decide di acquistare per il proprio letto matrimoniale tutta la biancheria necessaria (lenzuola sopra e sotto, piumino e set copripiumino) spende all’incirca 100 euro. Nel caso di un letto singolo, invece, possono bastare anche 50-60 euro.

I copriletti e i plaid Ikea