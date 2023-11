Confronto fra parquet e gres porcellanato per i pavimenti di casa

Le caratteristiche del gres porcellanato

Ragno , con la collezione Woodclass ci propone un pavimento in gres porcellanato effetto legno . Le tonalità proposte sono Beige, Cherry, Honey, Valnut e White e riproducono fedelmente le venature, le imperfezioni naturali e i nodi caratteristici del materiale nobile, offrendo una bellezza intramontabile per bagni, cucine e living.

I caratteri distintivi del parquet

Terre di Vigna è una innovativa finitura sostenibile creata in collaborazione tra Listone Giordano e Passoni Design che sfrutta le proprietà del vino per tingere le superfici in legno, offrendo un approccio unico ed ecologicamente consapevole.

Gres e parquet: 2 materiali a confronto

Sia che si tratti di parquet o gres porcellanato, entrambi offrono possibilità di personalizzazione, ma ci sono alcune differenze da tenere in considerazione.

Il gres, richiede l'uso di fughe che interrompono la sua continuità, mentre il parquet viene posato senza interruzioni.

Il legno può essere utilizzato anche in ambienti come cucina e bagno, ma richiede particolari attenzioni per resistere all'umidità, cosa di cui la superficie porcellanata non ha bisogno.

In termini di resistenza, il gres è generalmente più duraturo e resistente ai graffi rispetto al parquet, che comunque in caso di danni può essere sistemato levigandolo.

Per quanto riguarda la pulizia, la piastrella è più pratica, in quanto può essere pulita con acqua e detergente per pavimenti, mentre il materiale naturale richiede cura e prodotti specifici a seconda della sua finitura.

Un altro aspetto da considerare è il costo: il gres tende ad essere più economico rispetto al parquet.

Woodco presenta il pavimento in pregiato rovere francese della collezione Star Spina 45, declinato nel formato della spina ungherese 45 conferisce ad ogni ambiente un impatto estetico significativo.