Apre a Milano il primo flagship showroom di Ceramiche Ragno

Redazione - 24 maggio 2022

La ceramica protagonista a Milano

“La ceramica è un materiale antico, naturale, usato nelle costruzioni fin dalle origini dell’umanità. Abbiamo giocato con il tema del ragno e della ragnatela, riscoprendo la storia del marchio Ragno, come un filo conduttore tra passato, presente e futuro”.



Con queste parole l'architetto Benedetta Tagliabue descrive il progetto del primo flagship-showroom milanese di Ceramiche Ragno, brand d'eccellenza dell’industria ceramica italiana. Uno spazio espositivo di 400 mq, che si affaccia con ampie vetrine ad arco su Via Marco Polo 9, nel quartiere di Porta Nuova.



Un caleidoscopico gioco di luci, disegni, colori e texture comunica in maniera suggestiva le varie potenzialità espressive del materiale ceramico e racconta la storia e le abilità tecniche e artigianali del brand.



Il marchio originario dell'azienda, che rappresentava un ragno stilizzato, ha ispirato le grandi strutture in legno che come ragnatele sostengono le piastrelle delle varie collezioni: una vera e propria materioteca, dove è possibile osservare da vicino e toccare con mano colori e texture dei vari prodotti.

Lo spazio espositivo di Ceramiche Ragno

Sul pavimento, concepito come un unico grande mosaico, che accosta collezioni lucide e opache con effetti materici differenti, dal legno al marmo, dal cemento alla pietra, mostra con grande chiarezza tutto il fascino del gres e le sue possibili applicazioni di posa.



Lo spazio è valorizzato dalla luce naturale che proviene dalla corte interna su cui affacciano grandi finestre. Un luogo privilegiato per facilitare architetti e privati nella scelta dei rivestimenti e nell'elaborazione di progetti inediti e creativi, con accostamenti esclusivi tra le diverse superfici in gamma.

Le collezioni di piastrelle in gres