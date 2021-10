Quali tendenze per le piastrelle in gres porcellanato: colori, formati, decori.

Ecco i colori per il 2022 delle piastrelle in gres porcellanato

Colorful di Pastorelli è la collezione di piastrelle in gres porcellanato dai colori naturali e polverosi

Stili e tendenze delle piastrelle in gres porcellanato seguono l’evolversi dell’ambiente domestico, che non più solo casa, ma anche luogo creativo di studio e lavoro, rifugio ricco di comfort e benessere, spazio connesso con gli elementi naturali.

E avendo il colore un forte potere emozionale, è stato utilizzato dai maggiori brand di superfici ceramiche per dar vita a nuove collezioni di grande fascino.

Scopriamo quali tonalità saranno di tendenza nel 2022: