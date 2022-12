I pavimenti in gres mettono in comunicazione gli ambienti in casa

I nuovi pavimenti in gres per ambienti fluidi

Gli stessi pavimenti per locali diversi e comunicanti

Pavimenti in gres esterni in continuità con l'indoor

Nella scelta dei pavimenti in gres, sia per l’indoor che per l’outdoor, la parola d’ordine è: continuità stilistica.



Per soddisfare le varie esigenze estetiche, in ambienti con caratteristiche diverse, anche gli spessori dei materiali diventano maggiorati, così come le finiture antiscivolo assicurano la massima resistenza anche all'esterno, coniugando performance eccellenti e un effetto di ampliamento visivo con gli interni.



Il gres porcellanato rappresenta sicuramente la scelta ideale per creare una pavimentazione unica in tutta la casa, grazie all’estrema compattezza, carrabilità, resistenza a calpestio, graffi e abrasioni. La superficie delle piastrelle è trattata inoltre in modo da non sbiadire e non alterare il colore, nemmeno se sottoposta a lungo all’azione diretta della luce del sole, mentre in zone ad alta umidità come terrazzi, piscine e aree spa, le piastrelle da esterno in gres porcellanato garantiscono sicurezza e un’ottima resistenza.