Mobili bagno design di Ideagroup

Cubik, l'essenziale linguaggio dell'architettura

La linea di mobili da bagno moderni Cubik by Idea si rinnova, arricchendosi di una nuova modularità e nuove finiture, tra cui l’introduzione dell’anta vetro con telaio in alluminio. Un progetto che parla il linguaggio essenziale dell’architettura, inserendosi naturalmente in qualsiasi ambiente e armonizzandosi con i più diversi stili abitativi.