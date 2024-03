Relax, design e praticità con le panchine da giardino

Redazione - 28 marzo 2014

Scopri le dimensioni delle panchine da giardino

Le panchine da giardino offrono un rifugio sicuro per momenti di relax solitari, sociali o dedicati alla lettura; per assicurare un'esperienza appagante è fondamentale che siano robuste e accoglienti, per regalarti comodità e serenità. Prima di acquistare questa tipologia di seduta per la tua casa, è importante valutare le dimensioni che meglio si adattano allo spazio disponibile, per creare un ambiente ben progettato. Nelle aree verdi ampie, si possono scegliere modelli di varie dimensioni, fino a quattro posti. Negli spazi più limitati, è consigliabile optare per elementi più compatti: una lunghezza di 125 cm è sufficiente per accogliere comodamente da 2 a 3 persone. Per garantire comfort, è importante considerare l'utilizzo che se ne farà; per sessioni di relax prolungate, si consigliano modelli dotati di schienale e braccioli, in grado di offrire un sostegno adeguato ed assicurare il massimo benessere durante l'uso. La panca Lady di Talenti rappresenta il prodotto ideale per concedersi un momento di relax nel proprio spazio outdoor. Caratterizzata da linee semplici ma originali, unisce la qualità dei materiali al design distintivo dell'azienda, garantendo la versatilità in qualsiasi ambiente all'aperto. La struttura in alluminio assicura stabilità, mentre il textilene della seduta garantisce comfort e morbidezza, regalando eleganza e stile al contesto.

Ecco dove collocare le panchine da giardino

Posizionare panchine da giardino richiede una valutazione attenta dello spazio e della loro utilità, puoi scegliere di collocarle: Vicino all'ingresso della tua casa: perfetto per rilassarsi con una tazza di tè e un buon libro all'aria aperta alla fine della giornata.

All'ombra di un patio o di un gazebo: ottima soluzione per trascorrere piacevoli momenti in compagnia di amici e familiari, ideale per piacevoli conversazioni o per un aperitivo rilassante.

In un'area dedicata a fiori o piante: se ami il giardinaggio, ti permetterà di sederti e goderti il tuo spazio verde mentre ammiri i fiori o lavori tra le aiuole. Assicurati di orientare la panca verso il punto panoramico che più ti piace, per godere al massimo del piacere visivo e della sensazione di relax. Alice è una collezione proposta da Vermobil, in metallo e disponibile in diversi colori, è possibile completarla con sedie, tavolo, poltrone e divani, si adatta a qualsiasi ambiente grazie ad un design sobrio e contemporaneo.

Scegli tra i diversi materiali per panchine da giardino

Le panchine da giardino in legno offrono un'eleganza classica con varie opzioni tra cui scegliere: pino, quercia, teak, acacia, e altre ancora, queste essenze sono classificate su una scala da 1 a 5 in base alla loro resistenza all'umidità, agli insetti e ai funghi.

I modelli in PVC rappresentano una scelta pratica per gli arredi da esterno, poiché sono resistenti agli agenti atmosferici, alla ruggine e alla corrosione; possono sopportare la pioggia, il sole e la neve senza deteriorarsi, richiedendo pochissima manutenzione.

La panca in alluminio rappresenta una solida ma leggera soluzione d'arredo per gli spazi outdoor, è caratterizzata da una struttura capace di resistere alle intemperie senza rischi di ruggine.Questo materiale conferisce un aspetto pulito e contemporaneo, con linee eleganti e superfici facili da pulire, tuttavia, similmente all'acciaio, può riscaldarsi all'esposizione diretta al sole. La tipologia in ferro battuto, anche nelle versioni reinterpretate in chiave contemporanea, aggiunge un fascino intramontabile agli spazi esterni, offre solidità e resistenza, assicurando una durabilità eccezionale nel tempo. Il Giardino di Legno presenta la panca da giardino Classica, un modello tre posti in legno di teak. Una panca per giardini in teak saprà sempre offrire un apprezzato punto di sosta e di ritrovo. South di Magis è una panca impilabile in tubo e tondino di acciaio trattato cataforesi e verniciato poliestere. Possiede piedini orientabili, sono disponibili stuoie intrecciate. La panca classica Ariete di Unopiù valorizza la geometria primaria del cerchio come tratto peculiare per reinterpretare in chiave contemporanea le lavorazioni in ferro battuto. La collezione dalle proporzioni generose è realizzata a mano da sapienti artigiani, ed include divani, poltrone, tavoli e sedute ideali per arredare gli ambienti con un'eleganza senza tempo.

Come coordinare le panchine con lo stile del tuo outdoor