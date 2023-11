Vantaggi e motivi per scegliere un piano cottura a induzione

Cucinare più velocemente con un piano cottura a induzione

Sistema brevettato HiD™, per cotture a induzione integrato nel piano in Fenix, di Ernestomeda

Il piano cottura a induzione è noto per la sua capacità di accelerare i tempi di cottura.

A differenza dei metodi tradizionali, l'induzione sfrutta il calore generato dal campo magnetico tra la zona cottura e la pentola, permettendo un riscaldamento quasi istantaneo.

Ciò riduce notevolmente i tempi di attesa per portare l'acqua a bollore o per riscaldare la padella, inoltre, il controllo della temperatura è più preciso e immediato, evitando sovra-cotture o bruciature.

Ricorda però che è importante utilizzare pentole adatte, con fondo in ferro o acciaio magnetico, per garantire il corretto funzionamento dell'elettrodomestico.

Con il sistema brevettato HiD™, creato in esclusiva per Ernestomeda, la tecnologia di cottura a induzione viene incorporata direttamente nel piano di lavoro in Fenix. Questa combinazione offre un'esperienza di cucina all'avanguardia, unendo prestazioni eccezionali e design elegante.