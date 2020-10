Le caratteristiche dei piani cottura misti induzione e gas

Perché acquistare un piano cottura misto induzione e gas? Con questa rapida guida andiamo a carpirne le caratteristiche, individuando alcuni dei migliori prodotti in commercio:

Piani combinati Smeg: tra design e tecnologia

La griglia per wok del sistema di cottura a gas è affiancata da 4 piastre ad induzione

Smeg è uno dei brand italiani più ricercati, in quanto da sempre è sinonimo di alto livello tecnologico, design riconoscibile e attenzione al risparmio energetico. All’interno della linea di piani cottura misti abbiamo selezionato il modello PM3953D , una new entry che scopriamo qui di seguito:

Electrolux: il piano cottura compatto ed economico

Mixed di Electrolux è il piano cottura combinato da 60 cm in acciaio inox

Di Electrolux , multinazionale svedese di elettrodomestici da cucina, presentiamo una soluzione ideale per chi cerca praticità, dimensioni minime e ottimo rapporto qualità/prezzo, si tratta del piano cottura misto Mixed:

Piano misto AEG: elegante e accessoriato

HD634170NB di AEG ha un'estetica in total black dal look essenziale e raffinato

Il modello misto di Lofra: in 90 cm ben 6 zone cottura

È di Lofra il piano cottura misto in acciaio inox da 90 cm HLS9G2I

Lofra è un brand tutto italiano specializzato nella realizzazione di cucine freestanding e di elettrodomestici. Per ampliare la gamma di prodotti presentati in questa guida, andiamo a conoscere questo speciale prodotto in foto, si tratta del piano misto HLS9G2I: