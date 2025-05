Pergole con vetrate scorrevoli, il massimo comfort

Quali vantaggi offrono le pergole con vetrate scorrevoli

Se desideri delle coperture eleganti e funzionali per vivere gli spazi esterni in ogni stagione le pergole con vetrate scorrevoli sono la risposta perfetta.

Vengono realizzate su misura per adattarsi a qualsiasi ambiente. I pannelli vetrati scorrono silenziosamente su binari nascosti, così da non lasciare alcun elemento tecnico a vista.

La pergola bioclimatica con vetri scorrevoli ha una copertura composta da lame orientabili o retrattili che consentono di modulare in modo preciso l’ingresso di luce naturale e il ricircolo d’aria in ogni momento della giornata.



Connect di Pratic è una pergola bioclimatica con vetrate scorrevoli specchiate per garantire la giusta privacy. Al suo interno potremo prevedere una vasta gamma di accessori per ottenere il massimo comfort.