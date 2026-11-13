Persiane scorrevoli con lamelle fisse oppure orientabili

Le persiane scorrevoli possono essere realizzate con lamelle fisse oppure orientabili, inserite in un telaio perimetrale. Le prime mantengono un'inclinazione prestabilita e possono avere profili di forma e dimensioni differenti, che influenzano il passaggio della luce e dell'aria.



Nei modelli orientabili, invece, le lamelle sono mobili e collegate a un meccanismo che ne permette la regolazione. L'orientamento può avvenire attraverso una leva oppure un'asta di comando, visibile o integrata nella struttura, che consente di inclinare contemporaneamente gli elementi.



Questa soluzione permette di modificare la schermatura solare durante la giornata e di favorire la ventilazione anche con le ante chiuse. Prima dell'acquisto è utile verificare l'ampiezza di regolazione consentita e la praticità del comando.