Caratteristiche, design, vantaggi di una porta scorrevole vetro

Redazione - 07 dicembre 2015

Quali vantaggi offrono le porte scorrevoli in vetro

Le porte scorrevoli realizzate in vetro sono elementi di chiusura che donano luminosità e leggerezza ad ogni ambiente, garantendo tantissimi vantaggi. Vediamo quali: permettono di recuperare lo spazio che occupa l’apertura a 90° di una porta a battente, per posizionare mobili ai lati della porta con controtelaio a scomparsa nella parete;

che occupa l’apertura a 90° di una porta a battente, per posizionare mobili ai lati della porta con controtelaio a scomparsa nella parete; leggerezza ed eleganza: i pannelli in vetro rendendono l'ambiente elegante e luminoso permettendo l’ingresso di luce;

i pannelli in vetro rendendono l'ambiente elegante e luminoso permettendo l’ingresso di luce; praticità di utilizzo: la porta a scomparsa scorrevole garantisce una comodità e silenziosità estrema anche nel movimento, garantendo grande semplicità di utilizzo e funzionalità;

la porta a scomparsa scorrevole garantisce una comodità e silenziosità estrema anche nel movimento, garantendo grande semplicità di utilizzo e funzionalità; sicurezza e robustezza: le lastre di vetro con cui sono realizzate sono appositamente ideate per resistere agli urti;

le lastre di vetro con cui sono realizzate sono appositamente ideate per resistere agli urti; suddivisione degli spazi senza muri con porte a vetro a tutta cornice realizzando una parte fissa ai lati della parete lasciando le ante centrali a scorrimento libero.

In quali ambienti è consigliata la porta scorrevole in vetro

La porta scorrevole può essere realizzata in vetro, totalmente senza telaio oppure con telaio in metallo o ancora in legno, è indicata per la suddivisone degli spazi sia giorno, sia notte in relazione alla tipologia e allo stile.

Per un ambiente giorno, la soluzione ideale è l’impiego di una chiusura in vetro trasparente con cornice a giorno di piccole dimensioni, a tutta altezza affinchè chiuda da pavimento a soffitto, con telaio e guida di scorrimento a parete e soffitto, priva di controtelaio.

In questo modo, si avranno quattro elementi di chiusura: due elementi fissi ai lati delle pareti e due elementi scorrevoli al centro in vetro trasparente al fine di delimitare lo spazio senza celare, lasciando l’ingresso della luce nell’ambiente.

Se invece la volontà è quella di separare una zona notte da una cabina armadio oppure da uno spazio di accesso, la soluzione ideale è l’impiego di una porta scorrevole opaca che garantisca la privacy necessaria alla zona notte.

In questa soluzione, la chiusura avrà necessità di controtelaio a scomparsa nella parete, in cartongesso o muratura indifferentemente.

I vetri della zona notte possono essere decorati a piacimento sempre valutando soluzioni di chiusura opaca.

Nello spazio giorno invece, le chiusure è bene garantiscano il passaggio della luce per evitare di creare spazi scuri e aree poche luminose.

Come scegliere il pannello della porta

Per una porta in vetro scorrevole si può scegliere tra differenti soluzioni estetiche tra cui: vetro senza decori: trasparente extrachiaro neutro. Più aumenta la quantità di ossido di ferro più assume colorazione verdastra. Può essere fumè oppure colorato;

trasparente extrachiaro neutro. Più aumenta la quantità di ossido di ferro più assume colorazione verdastra. Può essere fumè oppure colorato; vetro decorato: sabbiatura e vetrofusioni con decori lineari geometrici per interni minimali oppure decori più artistici, per spazi eclettici, serigrafia a fini artistici o funzionali con inchiostri, smalti, vernici ricalcando un disegno con cottura in forno per vetrificare lo smalto;

sabbiatura e vetrofusioni con decori lineari geometrici per interni minimali oppure decori più artistici, per spazi eclettici, serigrafia a fini artistici o funzionali con inchiostri, smalti, vernici ricalcando un disegno con cottura in forno per vetrificare lo smalto; vetro satinato o traslucido: per garantire privacy ma senza celare o scurire l’ambiente, permettendo sempre il passaggio della luce. La scelta varia in relazione alla tipologia di spazio che si vuole realizzare: ambienti contemporanei e minimali richiedono design puliti ed essenziali con decori geometrici e lineari, con teaio in alluminio o legno scuro. Ambienti moderni e giovani, prediligono vetri colorati con decori artistici astratti. Vetri fumè e chiari invece per ambienti tradizionali e rustici con finiture in legno.

Che tipo di controtelaio richiede una porta scorrevole in vetro