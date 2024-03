Scopri l'eleganza e la luminosità delle porte vetro scorrevoli

Redazione - 09 dicembre 2015

Perché scegliere porte vetro scorrevoli

Le porte vetro scorrevoli sono una scelta perfetta per guadagnare spazio in casa, eliminando l'ingombro dovuto all’apertura di porte tradizionali. Non sono soltanto dei semplici divisori, bensì elementi di design moderni ed eleganti che trasformano l'aspetto del tuo ambiente, regalando una sensazione di maggiore spaziosità, apertura e fluidità. Grazie alla trasparenza del vetro, è possibile mantenere la separazione tra le diverse aree della casa, senza rinunciare alla connessione visiva e alla percezione di unità tra di esse. Possono dividere in modo discreto uno spazio living, nel quale la cucina ed il soggiorno si incontrano, senza nascondersi alla vista, mantenendo un senso di continuità. Che si tratti di un ambiente classico, moderno o minimalista, possono essere personalizzate per integrarsi perfettamente con l'arredamento esistente; inoltre, sono realizzate con lastre speciali di vetro temperato, che garantiscono resistenza agli urti ed una sicurezza paragonabile a quella di altri materiali. La facilità di manutenzione del prodotto le rende una scelta pratica ed efficiente nel lungo termine, la possibilità di integrare soluzioni di privacy, come il vetro satinato, consente di adattarle a diverse esigenze funzionali. I sistemi di design in vetro e alluminio Plana di Bertolotto Porte rappresentano la soluzione ideale per completare un progetto d'arredo, consentono di dividere e al contempo unire gli ambienti, offrendo massima flessibilità per uno stile di vita funzionale e contemporaneo.

Scopri le diverse tipologie di porte vetro scorrevoli

Scegliere la tipologia di porte vetro scorrevoli più adatte alle proprie esigenze implica valutare attentamente design, funzionalità e spazio disponibile: Porte scorrevoli interno muro : si nascondono all'interno della parete grazie ad un controtelaio, offrendo una soluzione elegante e discreta per separare gli ambienti.

: si nascondono all'interno della parete grazie ad un controtelaio, offrendo una soluzione elegante e discreta per separare gli ambienti. Esterno muro : ideali quando non è possibile intervenire direttamente sul muro, scorrono lungo un binario fissato al soffitto o alla parete, offrendo un'estetica pulita e contemporanea .

: ideali quando non è possibile intervenire direttamente sul muro, scorrono lungo un fissato al soffitto o alla parete, offrendo un'estetica pulita e . Telescopiche: ottime soluzioni a scomparsa per ampie aperture, sono composte da più ante paralelle che scorrono nello stesso vano sovrapponendosi e consentendo un passaggio luce di maggiori dimensioni rispetto alle porte a scomparsa tradizionali. La porta scorrevole in vetro Acqua di Scrigno è disponibile nelle versioni ad anta singola o doppia. Tra le diverse opzioni, si possono trovare vetri satinati, trasparenti, fumè, bronzati, reflex, a specchio, laccati e le nuove texture rigo, pixel, lino caffé e lino bianco. La struttura perimetrale in alluminio è personalizzabile e verniciabile in vari colori, tra cui alluminio anodizzato argento, alluminio bianco, marrone, grafite, bronzo, ram e nero.

Ecco come arredare con il vetro

Il vetro è un materiale che arreda senza ingombrare, assicurando leggerezza ed eleganza in qualsiasi contesto. Le porte vetro scorrevoli , tutto vetro senza decori , presentano pannelli privi di qualsiasi tipo di decorazione, offrono un design pulito , rendendo il prodotto moderno e con un risultato davvero scenografico. Le lastre sono disponibili in una varietà di colori che possono essere combinati a piacere per creare composizioni personalizzate.

, tutto vetro , presentano pannelli di qualsiasi tipo di decorazione, offrono un design , rendendo il prodotto moderno e con un risultato davvero scenografico. Le lastre sono disponibili in una varietà di che possono essere combinati a piacere per creare composizioni personalizzate. I serramenti scorrevoli con vetro decorato vengono realizzati con tecniche di sabbiatura, che consiste nella lavorazione di incisioni sulla superficie del vetro e l'applicazione di vetrofusioni, Questa combinazione crea un effetto elegante e raffinato, che conferisce alla porta una particolare bellezza ed originalità. Le ultime tendenze mostrano porte filomuro con profili che combinano vetro e alluminio, la loro struttura perimetrale è disponibile in varie tonalità, per dare vita a composizioni diverse, in base ai propri gusti. Le porte con telaio in legno e pannello in vetro conferiscono calore ed eleganza, rendendo gli spazi piacevoli ed accoglienti. La collezione Noi di Garofoli rappresenta l'incontro perfetto tra la raffinatezza del legno e la trasparenza degli elementi in vetro, consente di separare e definire diversi ambienti della casa senza creare una separazione netta. Il catalogo offre diverse tipologie di ante vetrate, come quelle trasparenti o riflettenti madras. Tuttovetro Light Melodia di Foa è una porta con ante scorrevoli con mantovana, vetro trasparente extrachiaro, decoro sabbiato Melodia. Una ‎soluzione divisoria che interpreta la trasparenza e svela preziosi giochi di luce e di colore.‎ La collezione di ante Sherazade Slide Patchwork, di Glas Italia, presenta una superficie ripartita in quattro riquadri, in cui possono essere posizionati diversi tipi di cristalli temperati monolitici. Questi pannelli vengono inseriti al centro di profili d’alluminio, forniti in cinque diverse finiture; anche i vetri sono disponibili in una vastissima gamma di personalizzazioni.

Quali sono le dimensioni porte vetro scorrevoli