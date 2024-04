4 consigli per scegliere la porta scorrevole

Perché scegliere una porta scorrevole

I sistemi di design in vetro e alluminio Plana di Bertolotto Porte sono la soluzione perfetta per dividere e insieme unire gli ambienti, alla ricerca della massima flessibilità di un vivere attuale e contemporaneo. Un programma completo di proposte in cui il vetro e le sue colorazioni e trasparenze e gli eleganti profili in alluminio sono protagonisti.

Se decidi di installarla nella tua casa devi prendere in considerazione alcuni aspetti fondamentali, per giungere ad una decisione consapevole, analizzando i tuoi spazi e lo stile che desideri.

Scegliere la porta scorrevole , soluzione elegante e moderna, rappresenta un'opzione ideale soprattutto per coloro che vivono in case di piccole dimensioni o che desiderano massimizzare lo spazio all'interno della propria abitazione, evitando ingombri .

Scopri le diverse tipologie di porta scorrevole

Lualdi propone il sistema scorrevole Sliding 50 , versatile nell'estetica e minimalista nelle linee; la sua bellezza si combina con un design evoluto e l'eleganza dei materiali e delle finiture, dando vita ad un sistema dinamico e versatile. Configurabile in diverse versioni in essenza o laccate, rappresenta un sistema di pareti divisorie interne che si integra con estrema flessibilità in diversi contesti architettonici.

Come scegliere la porta scorrevole considerando il materiale

È fondamentale saper scegliere la porta scorrevole considerando la grande varietà di materiali che offrono le soluzioni moderne, ciascuno con proprie caratteristiche.

La porta in legno aggiunge un tocco decorativo, caldo ed accogliente all'ambiente; d'altra parte la versione in alluminio rappresenta un elemento di design dall'effetto contemporaneo ed è disponibile in diverse tonalità; grazie alla sua resistenza, è possibile utilizzarla per creare pannelli scorrevoli di grandi dimensioni.

Le scorrevoli in vetro sono molto apprezzate per la capacità di apportare luminosità agli interni. Possono essere realizzate nella versione tutto vetro oppure in alluminio e legno, abbinate a pannelli di vetro. I vetri satinati, colorati o decorati sono ideali per camere da letto, spazi dedicati all'abbigliamento, oppure per separare la camera dal bagno, nascondendo discretamente gli ambienti ed offrendo la giusta privacy.

Le versioni in laminato di alta qualità, se sottoposte a trattamento idrorepellente, mantengono la loro bellezza nel tempo. I laminati di nuova generazione riproducono texture che imitano le venature del legno, conferendo all'anta in laminato un aspetto del tutto simile al materiale naturale.

I modelli laccati sono molto apprezzati poiché, grazie alla laccatura, è possibile scegliere tra una vasta gamma di colori, che vanno dai più vivaci ai neutri e tra finiture lucide oppure opache.

Il sistema Filomuro Wall di Garofoli offre soluzioni tutto vetro di porte scorrevoli esterno muro con diversi tipi di meccanismi che fanno scorrere la porta: con mantovana, con sistema Linea e scorrevole Batik, che crea un effetto molto elegante tra l’anta ed il binario.

La porta scorrevole in vetro Lite di Ghizzi & Benatti, appartenente alla Collezione Entry, scorre con binario ad incasso nel controsoffitto, è realizzata in vetro satinato bianco.

Linvisibile propone il sistema scorrevole modulare Linea, senza tasca di contenimento, è quindi un prodotto estremamente versatile ideale per ambienti in cui non si vogliono fare interventi strutturali.‎ Si compone da una cornice perimetrale in alluminio anodizzato che contiene una lastra in vetro di spessore 8 mm in cinque varianti: vetro trasparente, vetro trasparente con mesh, vetro acidato, vetro retrolaccato RAL e specchio.‎