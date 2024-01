Quando installare le porte scorrevoli esterno muro

Quali sono le tipologie di porte scorrevoli esterno muro

Le porte scorrevoli esterno muro sono una soluzione particolarmente apprezzata per la loro capacità di coniugare funzionalità e stile, il loro sistema di scorrimento è studiato per essere non solo efficiente, ma anche esteticamente gradevole.

La tipologia con binario a vista è caratterizzata da un sistema di scorrimento che è visibile e intenzionalmente esposto, diventando un elemento di design caratteristico, offre una sfumatura moderna e informale agli ambienti in cui viene installata.

Le versioni con binario invisibile possiedono un aspetto più discreto e raffinato grazie ad una copertura a forma di cassettone che nasconde il binario di scorrimento e che può essere realizzata utilizzando lo stesso materiale e la stessa finitura della porta stessa, in modo da creare un aspetto uniforme ed armonioso.

Plana System Nevada di Bertolotto Porte è un sistema in vetro e alluminio, il vetro che forma i pannelli è disponibile in tante finiture e colorazioni, così come pure sono molteplici le tipologie di profili in alluminio che sostengono le lastre di cristallo.