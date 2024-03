Scopri le migliori porte a scrigno moderne, soluzioni eleganti e funzionali

Redazione - 10 dicembre 2014

Ecco cos'è una porta a scrigno e quali vantaggi offre

Nate come idee salvaspazio, le porte a scrigno moderne sono una tipologia di porte scorrevoli interne che vengono progettate per scomparire all'interno di un vano murato, noto come "scrigno", quando si aprono. Rappresentano una soluzione ideale per ottimizzare lo spazio in stanze di metratura ridotta, dove l'apertura di una porta a battente potrebbe creare ostacoli.

Offrono la possibilità di sfruttare appieno le superfici delle pareti, permettendo di posizionare quadri e mobili in aree che altrimenti sarebbero coperte dalla porta quando aperta.

Offrono un design elegante e minimalista, integrandosi perfettamente con la parete circostante quando sono chiuse, questo aspetto garantisce un ambiente spazioso, aggiungendo un tocco di raffinatezza alla casa.

Sono disponibili in una vasta gamma di materiali, ognuno con le proprie caratteristiche e vantaggi, tra i più comuni troviamo il legno, vetro, metallo e laminato. Le porte scorrevoli in legno possono conferire calore e accoglienza all'ambiente, mentre quelle in vetro amplificano la luminosità e la sensazione di spaziosità. Bertolotto propone porte interne scorrevoli in varie tipologie e modelli, per venire incontro a qualsiasi esigenza progettuale e di stile. Le porte a scrigno sono una delle soluzioni più adottate da chi cerca serramenti che uniscano un'estetica moderna ed elegante ad un'apertura fluida e pratica.

Quali fattori considerare prima di scegliere una porta a scrigno

I controtelai per porte a scrigno moderne sono compatibili con tutte le tipologie di pareti, da quelle in intonaco oppure in cartongesso, offrendo soluzioni specifiche per ciascuna di esse. Per calcolare lo spazio e le misure necessarie, è fondamentale considerare: La luce di passaggio: rappresenta le dimensioni del varco attraverso cui si passa da una stanza all'altra, solitamente di 80x210 cm in Italia.

L'ingombro totale è la misura complessiva richiesta per installare un controtelaio per porta scorrevole a scomparsa, che deve essere almeno il doppio della larghezza della luce di passaggio, quindi circa 170 cm per una larghezza standard di 80 cm. Dal punto di vista estetico, un aspetto fondamentale da considerare riguarda il design della porta: le porte senza stipiti, conosciute come "filo muro", si contraddistinguono per l'assenza di cornici esterne, note come stipiti coprifili nel linguaggio tecnico. Mirr di Scrigno è una porta scorrevole in vetro filo muro estremamente versatile grazie alle infinite nuance disponibili. Le trasparenze e i riflessi del vetro, insieme alle geometrie pulite, creano un continuum tra gli ambienti.‎

Porte a scrigno moderne per unire e dividere gli spazi

Le porte a scrigno moderne offrono la possibilità di unire e separare con facilità due ambienti con un semplice gesto. Questo tipogia di serramento rappresenta la scelta ottimale per connettere gli spazi, consentendo alla luce naturale di creare una continuità spaziale, senza compromettere la flessibilità di dividere le stanze quando necessario. Una porta scorrevole, integra in modo armonioso la funzionalità della cucina con l'accoglienza del soggiorno, ma consente anche di separare le due zone quando necessario, ad esempio durante la preparazione dei pasti. Sono soluzioni ideali anche per bagni di dimensioni ridotte, poiché permettono di sfruttare al massimo lo spazio disponibile, regalando un look contemporaneo. In una camera da letto può essere utilizzata per separare un bagno o un guardaroba senza creare ulteriori ingombri. Questa scelta consente un'ottima versatilità nello sfruttare gli spazi abitativi, facilitando la transizione tra due ambienti in maniera fluida e moderna, inoltre, la possibilità di scegliere tra una porta con anta unica o a doppia anta, consente di adattare la soluzione alle esigenze specifiche di ogni ambiente e di soddisfare le preferenze estetiche e funzionali dei residenti. Le porte scorrevoli interno muro di Garofoli rappresentano una soluzione molto funzionale per chi desidera guadagnare spazio, recuperandolo dall’ingombro solitamente occupato dall’anta della porta nella sua apertura. Sono una ottima risposta per coloro che vogliono ambienti più ampi e collegati in modo versatile l’uno con l’altro.

Scopri gli incentivi fiscali per installazione di porte a scrigno