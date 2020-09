Cosa sapere per avere lo stile country in cucina

Redazione - 29 luglio 2019

Scopri le cucine country bianche

Le cucine country sono un ambiente ricco di calore e accogliente, connotato da alcune caratteristiche: gli arredi sono soprattutto di legno ;

; c’è una ampia presenza di mensole, vetrinette con vetri decorati e non, vani chiusi ed aperti in cui si esibiscono i servizi in porcellana, i bicchieri in cristallo;

con vetri decorati e non, vani chiusi ed aperti in cui si esibiscono i servizi in porcellana, i bicchieri in cristallo; ceramica , graniti e/o marmo appaiono in qualche punto, a rivestire il piano cucina o alcuni ripiani;

, graniti e/o marmo appaiono in qualche punto, a rivestire il piano cucina o alcuni ripiani; i colori sono tenui, le mille sfumature del bianco ma anche azzurro, verde, giallo. Il bianco della cucina country Virginia di Stosa Cucine è particolare: nuance perla che si unisce con grazia a grigio chiaro jersey, salvia o cipria, vestendo il legno di frassino delle ante dall’effetto decapè su cui spiccano dettagli bugnati e decorazioni floreali, mentre il vetro effetto tessuto gioca sulle trasparenze e le maniglie sono a conchiglia, in finitura argento antico, grafite e grafite graffiato.

Le cucine country chic di Minacciolo

Lo stile country in cucina ha diverse sfumature: può essere contaminato da dettagli industriali con uso di metalli usurati,

virare verso il romantico con tripudio di decori e accessori ricchi di merletti,

presentarsi shabby, con mobili scrostati e vissuti mantenendo tinte delicate. E poi c’è il country chic: con maggiore attenzione ai dettagli, finiture a regola d’arte, decorazioni non eccessive, equilibrate, per sottolinearne un’intrinseca eleganza. Esattamente come la collezione Heritage di cucine country Minacciolo. Uno stile classico che si attualizza puntando alla robustezza delle strutture e a tanti elementi che rispondono in pieno alle esigenze di estetica e praticità. Come i vani e i cassetti, pensati per contenere con razionalità oggetti di vario tipo, dando spazio a diversi accessori in legno e acciaio, prevedendo anche lo spazio per la raccolta differenziata, mai stata così raffinata. Ampia capacità compositiva pure per basi e colonne che possono essere dotati di cesti estraibili e/o girevoli, resistenti e funzionali. Le finiture sono lisce, spazzolate, pure in versione anticata.

Nuovo e antico nelle cucine country Ikea

Oggi le cucine country continuano ad essere molto apprezzate per il loro look senza tempo , un classico, insomma, cui però non manca nulla della tecnologia moderna. Infatti sono equipaggiate con gli elettrodomestici più innovati , ben celati dentro i mobili. Questi hanno forme morbide, con tanti particolari che arricchiscono ante e mensole. Poi ci sono: le vetrine, con i vetri a mostrare/non mostrare piatti e pentole;

tanti pensili su cui fanno bella mostra articoli tra i più svariati;

le classiche cappe che contribuiscono a dare un’aria d'antan. Come il modello Mattradition proposto da Ikea, è nera, dai bordi arrotondati, dotata di luce a led per illuminare il piano di cottura. Sta benissimo con la cucina country Ikea che ha i mobili rivestiti dall’anta Hittarp che, grazie al colore bianco sporco e alle sue scanalature verticali, regala in pieno il fascino artigianale di un arredo del tempo che fu. Da scegliere con la maniglia Eneryda , dallo stile tradizionale, disponibile anche in black, per abbinarsi alla cappa e ai piani di lavoro.

Tanti cassetti per le cucine country Scavolini