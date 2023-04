Guida pratica ai fiori da balcone migliori

Redazione - 27 aprile 2023

Piante perenni da balcone

Non possedete un giardino ma vorreste ugualmente abbellire il terrazzo con piante che vi diano la giusta soddisfazione? Scoprite nella nostra guida come scegliere e coltivare i fiori da balcone, per riempire di colore i vostri spazi all'aperto.

Se non hai pollice verde né sufficiente tempo da dedicare al giardinaggio, considera l'acquisto di fiori perenni. Queste piante sono in grado di resistere a temperature estreme, sia fredde che calde, e richiedono in genere poche attenzioni. Avrai così un balcone sempre adornato di fiori durante tutte le stagioni dell'anno.

Le piante che vanno dalla delicata primula alla maestosa peonia sono amanti del clima moderato e possono resistere bene alle temperature invernali. Tra le piante perenni vi daranno grandi soddisfazioni anche l'acero nano, resistente al freddo e che richiede frequenti annaffiature durante l'estate; l'erica, un piccolo arbusto perenne disponibile in varie sfumature di rosa, bianco e azzurro, che richiede irrigazioni solo occasionali e piante aromatiche come rosmarino, pino mugo e Pervinca Major, che fioriscono in estate con tonalità che spaziano dal viola al blu.

Fiori stagionali estivi da balcone

Se il tuo balcone o terrazzo è esposto al sole durante il giorno, in previsione dell'estate scegli piante resistenti al caldo, da piantare in giardino o coltivare in vaso. Ecco alcune piante da fiore estive con fioriture colorate e rigogliose: scegli quella che fa per te. Calibrachoa : simile alla Petunia, produce una cascata spettacolare di fiori piccoli e colorati, fiorisce ininterrottamente da aprile a ottobre ed è resistente al caldo e alla pioggia.

: simile alla Petunia, produce una cascata spettacolare di fiori piccoli e colorati, fiorisce ininterrottamente da aprile a ottobre ed è resistente al caldo e alla pioggia. Hibiscus : regala fiori colorati a forma di imbuto, fiorisce da giugno a settembre e sopporta bene la luce diretta del sole e il clima caldo dell'estate. Si può poi spostare in casa in inverno.

: regala fiori colorati a forma di imbuto, fiorisce da giugno a settembre e sopporta bene la luce diretta del sole e il clima caldo dell'estate. Si può poi spostare in casa in inverno. Vinca : resistente al sole e al caldo, facile da coltivare, cresce bene in qualsiasi terreno ed è particolarmente indicata per balconi e terrazzi.

: resistente al sole e al caldo, facile da coltivare, cresce bene in qualsiasi terreno ed è particolarmente indicata per balconi e terrazzi. Portulaca : ama il sole e che può anche essere mangiata, utile per regolarizzare il fabbisogno di acidi grassi polinsaturi di tipo Omega 3, di cui è ricca.

: ama il sole e che può anche essere mangiata, utile per regolarizzare il fabbisogno di acidi grassi polinsaturi di tipo Omega 3, di cui è ricca. Euphorbia : può essere coltivata in giardino o sul balcone in posizione soleggiata, resiste bene all'afa estiva, ma necessita di annaffiature regolari e può essere coltivata anche in casa.

: può essere coltivata in giardino o sul balcone in posizione soleggiata, resiste bene all'afa estiva, ma necessita di annaffiature regolari e può essere coltivata anche in casa. Tumbergia : pianta estiva rampicante, resiste bene alle alte temperature anche se preferisce l'esposizione a mezz'ombra, regala fiori con colorazioni dal bianco al giallo scuro, può essere coltivata in vaso.

: pianta estiva rampicante, resiste bene alle alte temperature anche se preferisce l'esposizione a mezz'ombra, regala fiori con colorazioni dal bianco al giallo scuro, può essere coltivata in vaso. Clematis : pianta rampicante dalla vistosa fioritura colorata,predilige posizioni ben soleggiate e può restare fuori anche durante l'inverno perché non teme il freddo.

: pianta rampicante dalla vistosa fioritura colorata,predilige posizioni ben soleggiate e può restare fuori anche durante l'inverno perché non teme il freddo. Dipladenia : pianta rampicante sempreverde che fiorisce in continuazione da maggio a ottobre, che ama i raggi diretti del sole ed è ideale per schermare una visuale sgradevole, migliorare la privacy e proteggersi dal sole o dal vento, se coltivata in vaso.

: pianta che fiorisce in continuazione da maggio a ottobre, che ama i raggi diretti del sole ed è ideale per schermare una visuale sgradevole, migliorare la privacy e proteggersi dal sole o dal vento, se coltivata in vaso. Bouganville : rampicante estivo tipico dei luoghi di mare, che regala una fioritura rigogliosa e colorata se posto al sole. Ha foglie colore magenta che attirano gli insetti impollinatori. Particolarmente adatta alla decorazione di pergolati o gazebi. Necessita di una vaso capiente e di un grigliato su cui si possa arrampicare.

: rampicante estivo tipico dei luoghi di mare, che regala una fioritura rigogliosa e colorata se posto al sole. Ha foglie colore magenta che attirano gli insetti impollinatori. Particolarmente adatta alla decorazione di pergolati o gazebi. Necessita di una vaso capiente e di un grigliato su cui si possa arrampicare. Passiflora: un rampicante che allunga i suoi rami su grigliati e cancelli. Da ogni ramo sbocciano in estate molti fiori grandi e colorati. In inverno va riparata dal freddo e spostata in casa o protetta.

Fiori da balcone a cascata facili da coltivare

Se temi di non avere sufficiente tempo da dedicare alla cura dei firi sul tuo balcone, te ne consigliamo 3 varietà, a cascata dall'effetto suggestivo e davvero facili da coltivare: Surfinia o Petunia ricadente: è una varietà di petunia che regala una cascata di fiori a corolla profumatissimi in diversi colori accesi. La potete piantare in vasi a parete o in fioriere pensili sul vostro terrazzino. Fioriscono senza interruzzione da marzo a fine estate. Va innaffiata una volta al giorno evitando ristagni di acqua e richiede vasi abbastanza profondi per consentire lo sviluppo delle radici. Lobelia pendula: predilige luoghi non troppo soleggiati (a mezz'ombra). Mantiene dimensioni contenute che non superano i 20-30 cm in altezza e regala piccoli fiori di un blu intenso. Va innaffiata frequentemente fino a che le temperature si mantengono elevate. Gerani, classici fiori primaverili ed estivi, che ben si prestano ad abbellire balconi e terazze. Amano il sole e vanno quindi protetti in inverno dalle basse temperature. Ne esistono di molte varietà: il geranio parigino garantisce una fioritura a cascata fino ad autunno inoltrato.

I fiori adatti per il balcone al sole