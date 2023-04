Quale tagliaerba scegliere per il giardino? Scoprilo con noi

Come funziona un robot tagliaerba

I robot tosaerba rappresentano l'ideale strumento per chi desidera mantenere il proprio spazio verde in perfetta forma senza dover sacrificare l'intero fine settimana. Una volta programmati, agiscono in modo completamente autonomo, rasando l'erba del prato in totale autonomia. Inoltre, tramite l'utilizzo di un'app, è possibile programmare il robot a distanza e gestirlo con il proprio smartphone, anche quando non si è in casa. Grazie ai sensori di cui sono dotati, questi robot sono in grado di riconoscere la forma del terreno e le migliori condizioni meteo per il taglio dell'erba.

La domanda che sorge spontanea è: funzionano veramente? La risposta è sì. I modelli più recenti offrono risultati migliori rispetto ai tradizionali tagliaerba. Mentre con la rasatura tradizionale bisogna tagliare l'erba ogni 15 giorni circa, con il robot tosaerba, il taglio avviene frequentemente e a piccoli pezzi, lasciando l'erba sul terreno per decomporla rapidamente e fornire un fertilizzante naturale per la superficie trattata. Inoltre, i robot tosaerba sono silenziosi e non inquinano, a differenza dei tagliaerba a benzina.