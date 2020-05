L’utilità del tagliabordi per il tuo giardino

Redazione - 21 maggio 2020

A cosa serve il tagliabordi

Il tagliabordi è uno strumento fondamentale per la cura del giardino. Chiamato anche trimmer, serve per eseguire lavori di rifinitura relativi ad alberi, cespugli e aiuole, ma anche intorno a eventuali muri, ai piedi di piccoli arbusti e lungo i vialetti; può essere inoltre utilizzato per falciare l’erba su superfici di dimensioni molto contenute.



Importante è disporre di un prodotto di qualità e, in tal senso, una scelta sicura è rappresentata dalle proposte GARDENA. Il brand tedesco ha arricchito il proprio catalogo con i due trimmer a batteria EasyCut Li-18/23 e ComfortCut Li-18/23R e i tre trimmer elettrici EasyCut 450/25, ComfortCut 550/28 e PowerCut 650/28.



A seconda delle dimensioni e della larghezza di taglio (23, 25, 28 o 30 cm), sono adatti a giardini poco estesi, medi o molto ampi e/o con erba alta. Tutti presentano un’impugnatura ergonomica frontale larga che si regola facilmente e consente di mantenere una postura sempre corretta. Grazie al manico telescopico, inoltre, è possibile regolare l’altezza dell’attrezzo in base alla statura dell’utilizzatore.



La testina portafilo si caratterizza per il funzionamento intuitivo: semplicemente premendo un pulsante, si regola in base all’operazione da svolgere e si raggiungono agevolmente anche i punti più difficili.



Per i perfezionisti, molto comoda e pratica risulta la testa di taglio girevole che consente, grazie al montaggio di una ruota addizionale, la nuova funzione di bordatura per effettuare il taglio in verticale delle bordure a sbalzo.

Differenza fra trimmer e decespugliatore

Il trimmer e il decespugliatore hanno un aspetto simile, ma funzioni differenti. O meglio: anche il decespugliatore può essere utilizzato per la rifinitura del giardino, però serve in primis per trinciare e sfalciare erbacce su terreni di una certa estensione.



Se è vero che il decespugliatore è più potente del tagliabordi, è anche vero che quest’ultimo risulta più leggero e maneggevole, di conseguenza richiede uno sforzo fisico minore. I nuovi trimmer GARDENA, per esempio, hanno un peso che varia da 2 a 3 kg senza batteria.



Aggiungiamo che i modelli più sofisticati e performanti, come i trimmer elettrici EasyCut 450/25, ComfortCut 550/28 e PowerCut 650/28, dotati rispettivamente di un motore da 450 W, 550 W e 650 W e un diametro di taglio di 250 mm (EasyCut 450/25) e 280 mm (ComfortCut 550/28 e PowerCut 650/28), permettono di andare oltre la semplice rifinitura e svolgere lavori più impegnativi, per esempio tagliare l’erba alta e folta.



Si fa presente un’altra questione tutt’altro che secondaria: i trimmer costano meno dei decespugliatori. Alla luce dei motivi appena illustrati, molti preferiscono i primi agli altri, soprattutto nel caso in cui non si tratti di un grande giardino.

Meglio un tagliabordi elettrico o a batteria?