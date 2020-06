La nostra guida alla scelta del miglior rasaerba per il giardino

Redazione - 22 giugno 2020

Consigli utili per scegliere il rasaerba adatto

Il giardino è una grande risorsa di cui occorre però prendersi cura a 360 gradi, occupandosi dei fiori e delle piante e mantenendo l’erba sempre alla giusta altezza. Per farlo al meglio uno degli attrezzi indispensabili è il rasaerba. Come scegliere il modello più adatto?



Innanzi tutto bisogna stabilire se sia preferibile un tosaerba elettrico o con motore a scoppio. Nel primo caso la potenza varia dai 1.000 ai 1.700 Watt, le dimensioni sono contenute, la maneggevolezza elevata; non occorre alcuna particolare manutenzione e la spesa è accessibile. Certo la libertà di movimento risulta, per ovvi motivi, un po’ limitata. Di conseguenza, gli apparecchi di questo tipo sono più indicati per giardini piccoli o medi.



I rasaerba con motore a scoppio sono più potenti e non pongono vincoli relativi ai movimenti; sono perfetti anche per le superfici molto estese e permettono di ottenere risultati sempre ottimali. Necessitano però del carburante, non si possono definire silenziosi e neppure poco inquinanti.



Importante è anche accertarsi che il sistema di regolazione di taglio sia efficace per i diversi tipi di erba (che variano a seconda della stagione); si consideri che, a seconda del modello, la larghezza di taglio varia da 20 mm a 55-60 mm. Per quanto riguarda le lame, sono indubbiamente più performanti gli apparecchi che ne hanno due o tre. Fondamentale è inoltre che il tosaerba sia progettato secondo i criteri dell’ergonomia. Ma si può andare oltre.



In che senso? Da qualche tempo sempre più apprezzati risultano i robot rasaerba, che praticamente fanno tutto da soli, consentendo di risparmiare tempo ed energia. L’esito del loro lavoro? Da 10 e lode. Scopriamo insieme i migliori prodotti firmati GARDENA.

Le proposte firmate GARDENA

GARDENA, azienda tedesca leader nella progettazione e sviluppo di soluzioni per il giardinaggio, propone una vasta gamma di rasaerba elettrici e a batteria di alta qualità, che garantiscono un’eccellente resa di taglio ma anche una notevole capacità di raccolta. I maggiori punti di forza? Un motore potente e lame di precisione a doppia tempratura.



Sono pratici, leggeri, l’utilizzo è di una semplicità disarmante. Si sceglie fra modelli progettati per la cura di piccole aree a prato, per giardini fino a 50 m², per superfici di medie e grandi dimensioni. E poi ci sono i robot rasaerba SILENO, su cui vogliamo soffermarci in questa sede. Piccoli gioielli tecnologici che lavorano al posto dell’utente; quest’ultimo deve soltanto installarli.







I robot rasaerba di GARDENA sono i più silenziosi sul mercato, operano con la massima precisione anche negli angoli e negli spazi più angusti, non temono la pioggia, non perdono efficacia in caso di terreni in pendenza, possono essere controllati sia tramite il display intuitivo che a distanza, per mezzo della smart app GARDENA e del proprio smartphone. E se vuoi saperne di più, devi solo continuare a leggere: stiamo per svelarti proprio tutto!

I vantaggi della gamma SILENO

I robot rasaerba della gamma SILENO di GARDENA sono la soluzione ideale per chi non dispone del tempo necessario per prendersi cura del prato. Semplificano la vita, è proprio il caso di dirlo. E assicurano un taglio sempre perfetto. Basta solo installarli; una volta fatto ciò, questi apparecchi operano in modo del tutto autonomo. La collezione è composta da 7 modelli: SILENO city 250

SILENO city 500

SILENO life 750

SILENO life 1000

SILENO life 1250

SILENO+ 1600

SILENO+ 2000

Il tuo giardino non supera i 250 mq o, al contrario, è parecchio esteso, magari va oltre i 2.000 mq? Ha una struttura semplice oppure complessa? Qualunque siano le tue esigenze, troverai l’apparecchio più adatto. Tutti i robot SILENO funzionano con una batteria gli Ioni di Litio (18V) che garantisce zero emissioni e un consumo di energia contenuto.



Progettati per gli utenti esperti, si utilizzano con facilità ed effettuano un taglio mulching quotidiano che permette di godere di un tappeto erboso sempre folto e sano, al massimo del suo splendore; non occorre raccogliere e smaltire lo sfalcio.



Solidi e affidabili, sono dotati di lame molto affilate e operano sulla base del principio del taglio casuale, di conseguenza compiono movimenti irregolari e realizzano tagli uniformi. Non restano striature né solchi privi di striature e solchi.



Le condizioni meteo non interferiscono sulle prestazioni e a seconda dei modelli è possibile regolare l’altezza di taglio da 20 a 60 mm. Aggiungiamo che questi robot rasaerba sono in grado di gestire anche superfici accidentate e pendenze fino al 35 per cento. Essendo caratterizzati da un motore molto silenzioso (Max 58 db (A)), non disturbano né l’utente stesso, né i vicini.



Come si utilizzano