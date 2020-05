Con HandyMower di Gardena e riscopri il pollice verde

Redazione - 05 maggio 2020

I nostri consigli sulla scelta del rasaerba per il tuo giardino

Il rasaerba è uno strumento indispensabile per chiunque possieda un giardino e se ne prenda cura personalmente. Le tipologie disponibili sono diverse; fondamentale è fare la scelta più adatta al proprio spazio verde.



Se quest’ultimo è di dimensioni contenute può andar bene un tagliaerba manuale elicoidale: richiede un certo sforzo fisico e una buona dose di concentrazione, certo, ma in compenso è molto economico. E un po’ di attività all’aria aperta non guasta mai. Il taglio elicoidale, inoltre, consente di ottenere un perfetto prato all’inglese.



Piuttosto diffusi sono i rasaerba elettrici, adatti a giardini medi o dall’estensione ridotta; risultano leggeri, si manovrano con facilità, non comportano una grande fatica (anzi) e sono silenziosi. Hanno però un difetto : il cavo può essere d’intralcio, richiede attenzione perché potrebbe finire sotto le lame e limita i movimenti. L’ultimo problema, d’altra parte, si può risolvere con una prolunga.



Registrano una crescente richiesta i tagliaerba a batteria, che permettono la massima libertà di movimento e sono perfetti anche per le aree più estese. Fra le new entry del settore troviamo HandyMower, progettato e realizzato dall’azienda tedesca Gardena per chi possiede un piccolo spazio verde in città: è già campione di praticità e funzionalità.



Infine i tagliaerba a scoppio, che da un lato rappresentano la scelta tradizionale e dall’altro sono i diretti “rivali” di quelli a batteria. I principali vantaggi? La ricca scelta relativa ai modelli e i prezzi competitivi. Però sono piuttosto rumorosi e tutt’altro che ecologici.

Caratteristiche e vantaggi del tosaerba a batteria

Il tosaerba a batteria non necessita di alimentazione elettrica ed è privo di cavo, di conseguenza consente di muoversi liberamente nel proprio giardino e questo è il suo pregio più grande. Rispetto agli apparecchi elettrici e a scoppio, inoltre, è più silenzioso. Ed è ecologico, altro dato di non poco conto.



I migliori rasaerba di questo tipo sono dotati di una potente batteria al litio con autonomia compresa fra i 20 e i 30 minuti e risultano estremamente maneggevoli, proprio come HandyMower di Gerdena; ciò significa, fra l’altro, che si possono raggiungere agevolmente anche i punti più nascosti e difficili del giardino.



E ancora, consigliabile è scegliere un apparecchio dotato di un sistema di regolazione del taglio: HandyMower, per esempio, permette di scegliere fra tre differenti altezze, in base alle preferenze e alle esigenze individuali.



Aggiungiamo che i tosaerba a batteria di qualità più elevata fanno risparmiare non soltanto fatica ma anche tempo, in quanto evitano all’utente il fastidio di smaltire i residui di erba.

La nuova proposta di Gardena per tagliare l'erba