La nostra guida per scegliere il miglior decespugliatore a batteria

Quali sono i punti di forza del miglior decespugliatore a batteria

Stiga propone il decespugliatore a batteria SBC 900 D AE , progettato per eccellere anche nelle condizioni più difficili. Garantisce leggerezza, equilibrio e maneggevolezza con un peso di soli 6 kg e un'impugnatura doppia, è perfetto per tagliare facilmente l'erba alta e la vegetazione densa su superfici estese.

Considera le dimensioni della coppa conica e il meccanismo di taglio

La coppia conica del miglior decespugliatore a batteria si trova alla fine dell'asta ed è una componente essenziale, che trasmette il movimento rotatorio al meccanismo di taglio: rappresenta uno dei parametri più importanti da valutare, poiché dimensioni maggiori indicano un attrezzo di alta qualità, in grado di offrire prestazioni ottimali e durature nel tempo.

Per quanto riguarda il meccanismo di taglio, la maggior parte degli utensili di questa categoria è dotata di filo singolo o due fili di nylon estremamente resistenti con uno spessore che varia tra 1,5 e 2 mm; alcuni di essi sono dotati di lame in acciao temperato, con bordi dentellati, più robuste e durature rispetto alla versione con filo e ideali per tagliare piccoli arbusti, rovi e sterpaglie.

Con una potenza paragonabile a quella di un modello a benzina ma senza emissioni dirette, il decespugliatore a batteria professionale Husqvarna 525iLXT è robusto e performante. Progettato per un uso professionale a tempo pieno è leggero e ben bilanciato. È equipaggiato con un motore brushless E-TORQ e un diametro di taglio di 46 cm, che garantisce prestazioni ottimali.