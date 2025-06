Trattorini tagliaerba professionali: consigli per l'acquisto

Scarico dell'erba laterale o cesto posteriore: quale scegliere

Il sistema a scarico laterale è indicato quando non abbiamo la necessità di raccogliere l'erba, che viene depositata direttamente sul terreno. Il trattorino tagliaerba professionale con raccoglitore posteriore ne consente la raccolta e il successivo trasporto presso la piattaforma ecologica.



In entrambi i casi possono essere dotati di tecnologia mulching. Il manto erboso viene polverizzato e ridistribuito in maniera uniforme sulla superficie che stiamo trattando.



I residui del taglio si decompongono spontaneamente e fungono da concime organico. Per utilizzare al meglio questa funzione l'erba non deve essere alta, per evitare la formazione di un antiestetico effetto muschio.



Estate 798 di Stiga è un trattorino tagliaerba da raccolta con motore a scoppio, dotato di tappo mulching. È un prodotto affidabile e potente perfetto per lavori impegnativi.