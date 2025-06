Pavimento da esterno in resina: tutto quello che c'è da sapere

Quanto costa un pavimento in resina da esterno

Il costo di un pavimento in resina da esterno varia sensibilmente in funzione del tipo di resina utilizzato. Anche la complessità del lavoro incide in modo significativo sul prezzo finale.

Mediamente il prezzo si aggira tra i 50 e i 150 euro al metro quadrato, a seconda dello spessore desiderato e dalle decorazioni richieste.

Esistono soluzioni fai da te, pensate per chi ha una discreta manualità e intende realizzare autonomamente il lavoro.

Includono tutto il necessario per l’applicazione del prodotto ed una guida passo per aiutarti a realizzarlo in modo semplice, con un notevole risparmio economico.



